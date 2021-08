Dortmund Haaland kararını resmen açıkladı

Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl, genç golcünün geleceğine dair söylentilere noktayı koydu.

Erling Haaland'ın bu sezon hangi takımın formasını giyeceği sorusu bütün yaz futbol kamuoyunun gündemini meşgul ederken, genç yıldız Dortmund'un Bundesliga'daki ilk hafta karşılaşmasına attığı gollerle damga vurdu. Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl ise Norveçli oyuncuyu kaybedeceklerine dair bir endişelerinin olmadığını söyledi.

Kehl ne söyledi?

Dortmund'un 5-2 kazandığı ve Haaland'ın iki gol, iki asistle şov yaptığı Eintracht Frankfurt maçının ardından kameraların karşısına geçen Kehl yıldız oyuncunun takımda kalacağını tekrarladı:

"Yaz başından bu yana birçok söylenti ve tartışma vardı ama Erling, babası ve menajeri Mino Raiola ile her zaman çok net olduk. Bu nedenle her zaman çok sakindik. Haaland her zaman olduğu gibi çok motive. Dortmund'da harika bir sezon geçirmek için tam anlamıyla odaklanmış durumda ve bizimle olmaya devam edecek"

Chelsea'nin teklifi reddedildi

Haaland'ın bonservisini 150 milyon sterlin olarak belirleyen Dortmund, Chelsea'den 130 milyon sterlin'lik bir teklif almış ancak bu teklifi geri çevirmişti. Genç oyuncu için Alman ekibiyle anlaşamayan İngiliz ekibi ise bunun üzerine Inter'i geçtiğimiz sezon Serie A'nın zirvesine taşıyan Romelu Lukaku ile anlaşmıştı.

Frankfurt karşılaşmasının ardından Dortmund taraftarlarını öven ve seyircili maçlarda oynamayı özlediğini belirten genç yıldız, tribünler doluyken oyuna motive olmanın daha kolay olduğunu söyledi. Sahaya çıktığında tüylerinin diken diken olduğunu belirten Haaland, "Onlar için gol attığımda hissettiklerimi anlatamam" dedi.

Daha fazla okuma