Ronald De Boer: Cruyff mezarında ters dönerdi

Euro 2020’ye hazırlık döneminde beklentilerin altında kalan Hollanda milli takımında eleştirilerin hedefi teknik direktör Frank De Boer.

Ronald de Boer, kardeşi Frank’in Hollanda milli takımında tercih ettiği 5-3-2 dizilişine gelen tepkileri doğal buluyor. “Cruyff bunu görse mezarında ters dönerdi” ifadesini kullanan De Boer, herşeye rağmen uluslararası arenada bu dizilişe yer olduğu görüşünde.

Euro 2020 öncesindeki ilk hazırlık maçında İskoçya ile 2-2 berabere kalan Hollanda, mağlubiyetten Memphis Depay’ın 89. dakikada attığı golle kurtuldu.

Turuncular, İskoçya karşısında klasikleşen 4-3-3 yerine daha savunma ağırlıklı bir diziliş denedi. Maçın ardından bu tercih nedeniyle Frank de Boer’u eleştirenlerin sayısı fazlaydı. Ronald de Boer ise bardağa hem dolu, hem de boş tarafından bakma taraftarı.

De Telegraaf’a konuşan De Boer, Hollanda’nın formasyonu için ilginç bir yorumda bulundu.

“Johan Cruyff görse mezarında ters dönerdi. Ama Barcelona’nın Ronald Koeman ile oynadığı futbolu görse yine aynı şey olurdu.”

“İki güçlü rakibe karşı oynuyorsanız, stoperlerin arasına bir oyuncu daha eklemekte fayda var. Bu sayede savunmayı sağlam tutup, ardından hücuma çıkabilirsiniz.”

Büyük turnuva hasreti sona erdi

2018 Dünya Kupası’nı kaçıran Hollanda, 2014 Dünya Kupası’nda bu yana ilk kez büyük turnuvalarda boy gösterecek.

2014’te kupayı üçüncülükle tamamlayan Hollanda, ardından başarısız bir süreçten geçmiş ve kabuk değişiminden beklediği sonucu alamamıştı.

De Boer kötü başladı

Portakallar, Ronald Koeman'ın Barcelona'nın başına geçmesiyle boşalan teknik direktör koltuğunu, geçtiğimiz Eylül ayında Frank de Boer ile doldurdu.

Futbolculuk döneminde Galatasaray forması da giyen De Boer; geçmişte Ajax, Inter, Crystal Palace ve Atlanta United'ı çalıştırdı.

Milli takım macerasına kötü bir başlangıç yapan De Boer, Hollanda'nın başındaki ilk dört maçından galibiyet çıkaramayan ilk teknik adam olmuştu.

Van Dijk turnuvayı kaçıracak

Hollanda forması giyen birçok oyuncu, Euro 2020 ile ilk büyük turnuva deneyimini yaşayacak. Sakatlığı süren Virgil van Dijk ile covid testi pozitif çıkan kaleci Jasper Cillessen ise kadroda yer alamayacak.

C Grubu’nun favorisi olarak gösterilen Hollanda; üst tur için Ukrayna, Kuzey Makedonya ve Avusturya ile mücadele edecek.

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