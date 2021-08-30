Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona, Florentino Perez’e Mbappe’yi transfer etmesini tavsiye etmiş.

Real Madrid, transfer dönemi bitmeden Kylian Mbappe’yi transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor. 160 milyon euro değerindeki ilk teklifi reddeden Paris Saint-Germain, yıldız oyuncu için 200 milyon euro istiyor.

Geçtiğimiz sezonu transfersiz kapatan İspanyol devinin uzun süredir genç yıldızı kadrosuna katmak istediği biliniyordu.

Son günlerde sosyal medyada sıkça paylaşılan videoda da yıllar önce Diego Maradona’nın Mbappe’yi Real Madrid’e önerdiği ortaya çıktı.

Neler yaşandı?

İspanyol basınından Marca’da yer alan haberde de yer verilen videoda Arjantinli efsane Diego Maradona, Real Madrid Başkanı Florentino Perez’e Kylian Mbappe’yi önerdiğini söylüyor:

“Florentino’ya Mbappe’yi transfer etmesi gerektiğini söyledim.”

“Bir FIFA organizasyonunda buluştuğumuzda ona Mbappe’yi kadroya katması gerektiğini ilettim.”

Perez ise o buluşmada Maradona’ya bu transferin gerçekleşemeyeceğini, halihazırda ellerinde birçok oyuncu bulunduğunu söylemiş.

Arjantinli efsane de bunun üzerine Mbappe’ye yer açmak için kulübün Gareth Bale’den bile vazgeçmesi gerektiğini iletmiş.

Pochettino’dan Mbappe sözleri

Real Madrid’in PSG’nin taleplerini karşılaması durumunda Mbappe’nin bu teklife sıcak baktığı ve ilerleyen süreçte La Liga temsilcisinin formasını giyebileceği söyleniyor.

Buna karşın PSG cephesi de oyuncuyu kaybetmek istemiyor. Mauricio Pochettino, Amazon Prime’a yaptığı açıklamalarda şunları söylemişti:

“Kylian Mbappe bizim oyuncumuz, biliyorsunuz futbol endüstrisi her zaman dedikodularla dolu.

Başkanımız ve Leonardo açık sözlü insanlar. Kylian şu an bizimle. Onunla çok mutluyum, dünyanın en iyi oyuncularından biri."

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