Portekizli yıldız, Etihad Stadyumu'na doğru yola çıkmıştı, peki 48 saat içinde neler yaşandı ve Manchester United'a geldi?

Çok yaşlı, çok pahalı ve uyumlu değil.

Yine de bir şekilde, Cristiano Ronaldo bir Manchester City oyuncusu oluyordu.

Çılgın bir 48 saat içinde, Portekizli milli oyuncu ilk olarak Etihad Stadyumu'na transfer olmanın eşiğindeydi, ta ki Manchester United Cuma günü devreye girip Ronaldo'yu Old Trafford'a geri getirene kadar.

Peki Pep Guardiola, beş kez Ballon d'Or kazanan oyuncuyu kadrosuna eklemeyi gerçekten ne kadar istiyordu?

Kaynaklar Goal'e, Ronaldo'nun aslında Manchester City'ye ilk kez transfer döneminin başında teklif edildiğini söyledi, süper menajer Jorge Mendes, 36 yaşındaki yıldızın Juventus'tan ayrılmak istediğini açıkça belirtmesinin ardından yazı, oyuncusu için bir kulüp bulmaya çalışarak geçirdi.

Mendes, her iki Manchester ekibi de dahil olmak üzere Avrupa'nın büyük kulüplerine, Ronaldo'ya istediği maaşı teklif edebilecek bir talip bulmak için başvurdu, ancak hiçbir takımdan teklif gelmiyordu.

Manchester City, kulüp rekoruna sahip golcüsü Sergio Agüero'nun Barcelona'ya ücretsiz transfer olmasının ardından bir forvet arayışındaydı.

Ancak, tüm yaz boyunca olduğu gibi, transfer döneminin başlarında da en büyük hedefleri Tottenham'ın forveti Harry Kane'di ve İngiliz yıldız da Manchester City'ye katılmak için hevesliydi.

Bu transfer süreci yaz boyunca devam ederken Kane'i Tottenham'dan koparmak zor oldu. Tottenham başkanı Daniel Levy, forvetin satılık olmadığı konusunda ısrar etti ve Harry Kane geleceğini kuzey Londra takımına adadı.

Kane masadan kalkınca Mendes tekrar harekete geçti. Ruben Dias, Ederson, Joao Cancelo ve Bernardo Silva gibi oyuncularıyla City ile iyi ilişkilere sahip olan Portekizli menajer, Ronaldo'yu bu gruba eklemek istiyordu.

Bu sefer Manchester City, Ronaldo ile görüşmeye daha açıktı, özellikle geçmişte Manchester United'ın rakipleri için asla oynamayacağını söylemesine rağmen City'ye transfer olmaya hevesli olduğu netleştikten sonra.

Bir anlaşma imzalandığına dair bazı haberlere rağmen, Etihad'dan gelen tutarlı sesler, henüz bir imza atılmadığı yönündeydi.

Juventus, mali bir kayıp yaşamamak adına Ronaldo için 24 milyon sterlin isterken, City, Portekizli yıldız için bir ücret ödemek istemedi. Manchester United sonunda 13 milyon sterlin ödedi ve Ronaldo'yu forvet hattına eklemek için 7 milyon sterlin değerinde ilave eklentiler yaptı.

Ronaldo'nun Old Trafford'a dönüşü romantik olsa da, City ve Ronaldo arasındaki herhangi bir sözleşme mantık evliliği olurdu ve her iki tarafta da endişeler devam ederdi.

Eski Real Madrid yıldızı Şubat ayında 37 yaşına giriyor ve bu nedenle kadroya nasıl gireceği konusunda sorunlar yaşanırken, asla uzun vadeli bir transfer olarak görülmezdi.

Saha dışını düşünürsek, Manchester City soyunma odasında Fernandinho ve Dias gibi grup içinde bir denge kurmaya hevesli birkaç büyük lider var.

Saha içinde ise; Guardiola'nın City'deki başarısı bir takım etiği etrafında inşa edildi, forvetten başlayıp son oyuncuya kadar sert baskı ile koşan.

Agüero'nun büyük bir bölümde eksik olmasına rağmen geçen sezon City'yi Premier Lig şampiyonluğuna ve Şampiyonlar Ligi finaline taşımayı başarmasının bir nedeni de bu.

City'nin teknik patronu, Arsenal galibiyeti öncesinde düzenlediği basın toplantısında, "Topdan uzakta, hayatlarının son dakikasıymış gibi koşmak zorundalar" dedi. "Koşmayan bir oyuncu gördüğümde hoşuma gitmiyor. hiç sevmiyorum."

"Diğer takım arkadaşlarının koşabileceğine ve bu adamın neden koşamayacağına beni ikna etmeleri gerekiyor. Buna beni ve arkadaşlarını ikna ederse, belki. Diğerleri için koşmazsa, teoriyi anlamıyorum.”

Guardiola'nın bahsettiği "adam" tamamen varsayımsal bir oyuncuydu, ancak bazıları bunun Ronaldo'ya yönelik anlamlı bir referans olduğunu düşündü.

Bu sözleri, herkesin önünde, Ronaldo'nun transferinin henüz bilinmediği Cuma öğleden sonra saat 2'den kısa bir süre önce söyledi, ancak her şey daha da netleşiyordu. Yarım saat içinde Manchester City, Ronaldo ile anlaşmayacaklarını doğruladı.

City'nin endişelerinin yanı sıra, Ronaldo da endişeliydi. Kaynaklar Goal'e; Guardiola'nın ilk fırsatta Ronaldo ile sözleşme imzalamaması nedeniyle Portekizli yıldızın gerçekten istenip istenmediği konusunda endişeli olduğunu söyledi.

Ve Manchester United, şehirdeki rakiplerinin gök mavisi formasını giyen bir kulüp efsanesi düşüncesiyle harekete geçti. Ronaldo'nun kararı, Sir Alex Ferguson, Rio Ferdinand, Patrice Evra ve Bruno Fernandes'in müdahalelerinin yardımıyla alındı.

Manchester City ise forvetsiz kalacak ve transfer penceresinin kapanmasına 48 saatten az bir süre kaldı, kaynaklar son dakika transferinin olası olmadığını söylüyor.

Son 12 sezonunun 11'inde en az 30 gol atan Ronaldo'nun Etihad'da bir etkisi olacağına inanmak için her türlü neden vardı. Bir süperstarın transferi City'ye Manchester dışından ilgi getirebilirdi.

Ama onun asla bir öncelik olmamasının nedenleri de vardı ve tüm zamanların en şaşırtıcı olacak transferlerinden biri, nihayetinde asla gerçekleşmedi.

Çeviri: İdil Erin Tetik

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