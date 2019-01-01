Diagne atmaya, Club Brugge kazanmaya devam ediyor
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Club Brugge
Galatasaray ile beraber Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan Club Brugge, Belçika Ligi'nde Gent'i ağırladığı karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı ve ligde üst üste 5. kez kazandı.
Lig lideri Brugge, 11. dakikada Hans Vanaken ve 28. dakikada Krepin Diatta ile bulduğu gollerle ilk devreyi 2-0 önde tamamladı.
ikinci 45 dakikada da etkisini sürdüren ev sahibi, 51. dakikada Dennis'in golüyle 3-0'ı buldu ve rahatladı.
Oyuna 79. dakikada giren Mbaye Diagne, 90. dakikada bir gol daha kaydetti ve skoru belirledi: 4-0
Bir önceki hafta Mechelen'e karşı 2 gol bulan Senegalli oyuncu, böylece Belçika Ligi'nde 3 maçta 3 gole ulaştı.
Club Brugge, Belçika Ligi'nde 23 puanla namağlup liderliğini sürdürdü.