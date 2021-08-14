Di Maria: “Agüero kendisini öldürmek istiyordur!”

Angel Di Maria, Messi’nin PSG’ye transfer olmasının ardından Agüero’nun yaşadığı hayal kırıklığı hakkında konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Barcelona’ya duygusal bir veda gerçekleştiren Lionel Messi, Paris Saint-Germain ile anlaşmaya varmıştı.

Messi’nin çocukluk arkadaşı Sergio Agüero da Manchester City ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra Barcelona ile anlaşmış ve Messi ile aynı takımda oynamak istediğini dile getirmişti.

Ancak Messi’nin futbol dünyasına damga vuran transferiyle birlikte bu ihtimal de ortadan kalkmış oldu. Arjantinli yıldızın vatandaşı ve yeni takım arkadaşı Angel Di Maria da bu konuya dair açıklamalarda bulundu.

Neler söylendi?

Diario Ole’ye konuşan Di Maria, Agüero’nun yaşadığı hayal kırıklığına ilişkin şunları söyledi:

“Kun şu anda kendini öldürmek istiyordur! Messi gittikten sonra ne yapacak ki?”

“Tekrar sakatlanması da onun açısından çok kötü oldu. Diz sakatlığını atlatmak için çok uğraşıyordu ama şimdi tekrar sakatlandı.”

“Umarım kısa sürede iyileşir ve eski günlerine geri dönerek gerçek Agüero’yu izletir.”

Messi - Agüero ikilisi neden ayrılmak zorunda kalmıştı?

Lionel Messi, Barcelona’da kalmak istiyordu ve yüzde elli gibi önemli bir oranda maaşında indirime gitmeyi kabul etmişti.

Ancak La Liga’nın mali yükümlülüklerinden ötürü Barcelona, maaş bütçesinde Arjantinli yıldıza yer açamamıştı.

Bunun üzerine PSG ile anlaşmaya varan Messi de eski takım arkadaşı Neymar, Mbappe ve Sergio Ramos gibi yıldızlarla takım arkadaşı olmuştu.

Agüero’nun kariyeri

City’nin tarihindeki en golcü oyuncusu olan Agüero, 300 maçta 260 gole direkt etki etmeyi başarmıştı.

İngiliz devinden önce Atletico Madrid forması giyen yıldız oyuncu, burada ise 230 maçta 100 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği sakatlık nedeniyle sahalarda 10 hafta uzak kalacağı açıklanan Arjantinli yıldız, Barcelona’daki ilk golü için ise biraz beklemek zorunda kalacak.

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