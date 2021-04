Dennis Rodman'ın kızı Trinity Rodman golle başladı

NBA'in unutulmaz isimlerinden Dennis Rodman'ın kızı Trinity Rodman, en genç oyuncu olarak draft edildiği NWSL'de (ABD Ulusal Kadın Futbol Ligi) çıktığı ilk maçta golünü attı.

Takımı Washington Spirit'in North Carolina Courage'a 3-2 yenildiği maçta ilk kez profesyonel olarak sahaya çıkan genç oyuncu golle tanıştı.

18 yaşındaki oyuncu lig tarihinin en genç draft oyuncusu olarak yer aldığı organizasyondaki ilk maçına 55'inci dakikada dahil oldu.

Oyuna girdikten sadece beş dakika sonra savunma arkasına atılan derin topu oldukça şık bir şekilde kontrol eden Trinity, düzgün bi son vuruşla skoru 3-2'ye getiren golü atmayı başardı.

💥 @trinity_rodman is here, and she is not. messing. around. pic.twitter.com/OY6i28k3ct