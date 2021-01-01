Dennis Rodman'ın kızı Trinity Rodman golle başladı

Renkli kişiliğiyle NBA tarihinin en dikkat çeken isimlerinden olan Dennis Rodman'ın futbolcu kızı Trinity, ilk profesyonel maçına golünü attı.

NBA'in unutulmaz isimlerinden Dennis Rodman'ın kızı Trinity Rodman, en genç oyuncu olarak draft edildiği NWSL'de (ABD Ulusal Kadın Futbol Ligi) çıktığı ilk maçta golünü attı.

Takımı Washington Spirit'in North Carolina Courage'a 3-2 yenildiği maçta ilk kez profesyonel olarak sahaya çıkan genç oyuncu golle tanıştı.

18 yaşındaki oyuncu lig tarihinin en genç draft oyuncusu olarak yer aldığı organizasyondaki ilk maçına 55'inci dakikada dahil oldu.

Oyuna girdikten sadece beş dakika sonra savunma arkasına atılan derin topu oldukça şık bir şekilde kontrol eden Trinity, düzgün bi son vuruşla skoru 3-2'ye getiren golü atmayı başardı.

Trinity Rodman ne söyledi?

Genç oyuncu geçtiğimiz hafta ABD medyasına verdiği röportajda sürekli babasıyla gündeme gelmesine rağmen rol modeli olarak annesi Michelle'i gördüğünü söylemişti.

"Benimki gibi bir babaya sahip olunca kimse annemi sormuyor ancak insanların annemin hayattaki her konuda en büyük destekçim olduğunu bilmesini istiyorum.

"Her ne kadar NBA'de yer almasa da son derece rekabetçi ve kararlı biri. Çok güçlü bir kadın ve hem benim rol modelim hem de en iyi arkadaşım olduğu için şanslıyım."

Dennis Rodman kimdir?

1986-2000 yılları arasında NBA'de yer alan Dennis Rodman, Detroit Pistons ve Chicago Bulls ile beş şampiyonluk yüzüğü kazanarak unutulmazlar arasına girdi.

İki kez All Star olan Rodman, 2004'te basketbola geri dönme kararı alırken, Meksika, Finlandiya ve İngiltere'de basketbol oynamaya devam etmişti.