Danny Rose: Mauricio Pochettino sonunda Manchester United'ın başına geçecektir

Danny Rose, Pochettino yönetiminde çalışmanın farklarından bahsetti.

'da kiralık olarak oynayan Danny Rose, eski antrenörü Mauricio Pochettino'nun 'ın başına geçeceğine inandığını söyledi.

The Lockdown Tactics' e konuşan Rose, Pochettino'nun en iyi kulüplerden birini çalıştıracağını düşünüp düşünmediğinin sorulmasına, "Şüphesiz. Sonunda United'a gideceğini düşünüyorum" cevabını verdi.

Pochettino'nun İngilizlerden farklı bir kültüre sahip olduğunu söyleyen Rose, "Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 'ı elememiz, açıkçası kariyerimizin en büyük gecesiydi. Ama uçakta bir içkiye dahi izin vermemişti. İngiliz menajerler bu konularda daha farklıdır" ifadelerini kullandı.

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Ajax galibiyetinin coşkusunu o gece yeterince kutlayamadıklarını söyleyen Rose, Pochettino'nun kendilerine, "Hayır, cumartesi bir maçımız var" der gibi davrandığını söyledi ve ekledi: "Şu an Newcastle'dayım ve kazanırsak haftada iki ya da üç gün izin alıyoruz."