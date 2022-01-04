Danimarkalı yıldız Christian Eriksen, kendisini şok eden mesajı açıkladı

Christian Eriksen; EURO 2020'de oynadıkları Finlandiya maçında kalp krizi geçirmesinin ardından, kendisine çiçek ve mesaj gönderen hayranlarından gelen mesajlardan dolayı çok duygulandığını dile getirdi.

Danimarkalı yıldız, kalp krizi geçirdiği sırada kendisine Kopenhag'ın Parken Stadyumu'nda acil bir şekilde müdahale edildi.

Daha sonra yakındaki bir hastaneye götürüldü ve burada kendisine bir Kardiyoverter Defibrilatör takıldı.

Hastanede kaldığı süre boyunca Eriksen, dünya çapında çok hoş ama tuhaf mesajlar aldığını söyledi.

Danimarkalı futbolcu, sadece 'beş dakikalığına öldü' şeklinde bir yanıt beklemediğini de itiraf etti.

Ne söylendi?

Eriksen; DR ile yaptığı röportajda, “Bu kadar çok insanın çiçek göndermesi veya bir şeyler yazması beni çok duygulandırdı ve şaşırttı.

“Yaşadığım olayın, pek çok insan üzerinde bir etkisi olduğunu anladım. Bu yüzden, bana ve aileme destek olmak istediler.

“Hastanede, sürekli daha fazla çiçek aldığımı söyleyip durdular. Bir takipçim, 'Sadece beş dakikalığına öldün' şeklinde bir şey yazdı. Bu beni şok etti. Böyle bir mesaj beklemiyordum.

“Oldukça olağanüstüydü, ama herkese karşı çok nazik oldum ve insanların iyi dileklerini almamın bana çok fazla yardımı oldu. Hala bana mesaj atan insanlar var.

“Yüz yüze tanıştığım insanlara, mesajlarından dolayı teşekkür ettim. Doktorlara, ekip arkadaşlarıma ve ailelerine bizzat teşekkür ettim.

“Binlerce mektup, e-posta ve çiçek gönderen ya da sokakta yanıma gelen tüm insanlara da minnettarım. Tüm dünyada, bana yardım dileklerini ilettiler. Bu çok özel hissettirdi" dedi.

Eriksen, yaptığı röportajın bir bölümünü paylaştığı bir tweet'e şunları yazdı:

“Uzun zaman oldu. Umarım bu video, tüm mesajlara, mektuplara, postalara, çiçeklere, düşüncelere ve sahip olduğum diğer her şeye karşı nasıl hissettiğimi açıklar! Tüm sevginiz için teşekkür ederim.”

It’s been a while.

I hope this video explains how I feel towards all the messages, letters, mails, flowers, thoughts and everything else I’ve got!

Thank you for all the ❤️ pic.twitter.com/0uvmvsn5D8 — Christian Eriksen (@ChrisEriksen8) January 4, 2022

"Hedefim, Katar'daki Dünya Kupası'nda oynamak"

Danimarkalı yıldız, ”Hedefim, Katar'daki Dünya Kupası'nda oynamak. Orada olmak istiyorum. En başından beri benim zihniyetim buydu. Bu benim için bir rüya.

"Seçilip seçilmemek başka bir şey ama benim hayalim geri dönmek. Geri dönebileceğime eminim, çünkü kendimi iyi hissetmiyorum.

“Fiziksel olarak tekrar formdayım. Hala biraz daha zamana ihtiyacım var. O zamana kadar sadece futbol oynayacağım ve aynı seviyeye döndüğümü kanıtlayacağım.

“Milli takım benim için çok önemli. Rahatsızlığımın tek seferlik olduğunu kanıtlamak istiyorum.

"Tekrar milli takımda oynayabileceğimi göstereceğim. Seviyemi değerlendirmek yine menajerlerin işi, ama kalbim futbol oynamama engel değil” dedi.

Eriksen, Inter Milan'dan ayrıldığından beri İsviçre kulübü Chiasso'da bireysel antrenmanlarını sürdürüyor.

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