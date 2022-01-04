Barcelona, Arsenal'ın Gabonlu forveti Pierre-Emerick Aubameyang'ı transfer etmek istiyor

Aubameyang, Arsenal menajeri Mikel Arteta tarafından geçtiğimiz ay Fransa’dan geç döndüğü gerekçesiyle kadro dışı bırakılmıştı.

Gabonlu oyuncunun kadro dışında kalmasının ardından Arsenal, Manchester City maçına kadar üst üste dört maçından da galibiyetle ayrıldı. Böylece, yıldız oyuncunun yokluğu pek de hissedilmedi.

Takımın yeni kaptanı ise İsviçreli orta saha Granit Xhaka oldu ve Aubameyang’ın, Arsenal’daki geleceği hakkında soru işaretleri çoğaldı.

Ne söylendi?

Mail’in haberine göre, Gabonlu yıldız daha önce Sergio Agüero'nun şok emekliliğinin ardından Barcelona’nın radarına girdi.

İspanyol kulübü, Aubameyang için transfer girişiminde bulunacak.

Barcelona’nın, devam eden finansal zorluklar nedeniyle 32 yaşındaki oyuncu ile kiralık olarak anlaşma imzalamak istediği iddia ediliyor.

Aubameyang'ı kadrosuna katmak isteyen bir diğer ekip ise İtalyan devi Juventus. Ayrıca, İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United da Gabonlu yıldız ile ilgileniyor.

Ancak tecrübeli forvet, ocak ayında Kamerun'da yapılacak Afrika Uluslar Kupası’nda olacağı için kendisini isteyen takımlarla anlaşma yapması pek de kolay görünmüyor.

Ayrıca, Aubameyang’ın haftalık 350.000 sterlinlik maaşı da özellikle nakit sıkıntısı çeken Barcelona için önemli bir engel olabilir.

Arteta’nın, Gabonlu yıldızdan kaptanlığı alması da Aubameyang'ın değerini düşürebilir.

Arsenal, Aubameyang'ın geleceği hakkında henüz somut bir karar vermedi, ancak durum şimdilik belirsiz görünüyor.

Kadro dışındaki diğer oyuncuların durumu

Arteta, Sead Kolasinac'ın yanı sıra Ainsley Maitland-Niles'ı da takımdan göndermek istiyor.

Maitland-Niles, Roma ile görüşürken İtalya Serie A’da forma giymek istiyor. Ancak Arsenal’ın sezon ortasında gitmesine izin vermemesi durumunda, şimdilik Emirates'te kalacağı konuşuluyor.

Kolasinac ise kış transfer döneminde Marsilya ve Watford’un yakın takibinde bulunuyor.

Bu oyuncular hakkındaki son kararı Arsenal’ın İspanyol menajeri Arteta verecek.

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