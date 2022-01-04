GOAL’ün edindiği bilgiye göre; Toronto FC, Lorenzo Insigne ile anlaşmaya vardı. İtalyan yıldız, sezon sonunda Napoli'deki sözleşmesi sona erdiğinde bedelsiz bir şekilde Kanada ekibinin formasını giyecek.

30 yaşındaki oyuncu, yaz transfer döneminde serbest oyuncu statüsünde olacak. Şu ana kadar kariyerinde İtalya dışından başka bir takımın formasını giymeyen Insigne, yeni bir maceraya girişecek.

Insigne, Napoli'deki sözleşmesi yaz transfer döneminde sona ereceği için Avrupa'daki bazı takımlarla görüştü, ancak kararını Kanada’ya gitmekten yana verdi.

Insigne’nin anlaşması nasıl?

Yıldız oyuncu, ilk olarak 2006 yılında Napoli’nin formasını giydi. İtalyan oyuncu, Napoli’nin altyapısından yetişerek takımına önemli katkılar yaptı.

Napoli’deki kariyerinde son derece başarılı yıllar geçiren Insigne, aldığı dakikaları iyi değerlendirdi ve taraftarın en sevdiği oyunculardan birisi oldu.

Napoli formasıyla 414 maçta forma giyen İtalyan yıldız, 114 gol atarken Napoli tarihindeki en fazla gol atan 4. futbolcu oldu.

Toronto, Insigne'ye yılda yaklaşık 11,5 milyon euro verecek ve yıldız oyuncuyla 5 yıllık anlaşma yapacak. İlk defa İtalya’nın dışına çıkacak olan İnsigne’nin, başarılı bir performans göstermesi maaşına bonus olarak yansıyacak.

Toronto ve Insigne arasındaki anlaşmanın resmi olarak 10 Ocak'ta açıklanması bekleniyor.

Ne söylendi?

Toronto FC'nin tüm zamanların en çok gol atan futbolcusu olan Sebastian Giovinco'ya, vatandaşı Insigne hakkında sorular soruldu.

İtalyan oyuncu IFTV'ye İtalya'da Juventus'la ve Kuzey Amerika'da Toronto ile tecrübelerini de anlattı: “Elbette lig ve TFC için harika olacak, umarım bunu gerçekleştirebilirler.

"Toronto'da güzel bir hayat var ama futbol konusunda bazı eksikler var. Yine de her şeyin daha iyi olacağını söyleyebilirim. Zamanla daha da gelişecektir.”

Giovinco ekledi: “İtalya Milli Takımı hakkında kendi açımdan şunu söyleyebilirim ki buraya geleceğim için milli takımdan ayrıldım. Benim için gerçek bu.

"Belki Insigne için farklı olacak çünkü o Avrupa Kupası’nı kazandı. Bu konuyu Roberto Mancini ile konuşur ve milli takımda oynamaya devam eder. Bu yüzden belki onun için hiçbir şey değişmez.”

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