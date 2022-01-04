Acun Ilıcalı'nın, Hull City'e transfer edeceği ilk isim Bursaspor'dan ayrılan Emirhan Aydoğan olacak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un takım kaptanlarından Emirhan Aydoğan, takımdan ayrıldığını açıkladı.

24 yaşındaki futbolcunun, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City’e transfer olması bekleniyor.

Son maçlarda kadroya dahil edilmeyen Emirhan’ın, Bursaspor’dan neden ayrıldığına yönelik şu ana kadar kulüpten bir açıklama gelmedi.

Emirhan Aydoğan, sosyal medya üzerinden Bursaspor’a veda ederken duygu dolu ifadeler kullandı.

Bursaspor ile zorlu süreçlerden geçtiğini ifade eden Emirhan, ayrılık vaktinin geldiğini vurgularken 24 yaşındaki oyuncunun Acun Ilıcalı’nın takımına gideceği iddia ediliyor.

Ne söylendi?

Hürriyet’in haberine göre Emirhan Aydoğan, Bursaspor’dan ayrılmasının ardından Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City’nin yolunu tutacak.

Şu anda kulüpsüz olan 24 yaşındaki oyunucunun, en kısa sürede Hull City ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Emirhan Aydoğan, sosyal medya hesabından şu şekilde ayrılık açıklaması yaptı:

“İlk kez 10 yaşımda girdim bu kapıdan. Bursasporluluğu; doğduğumda kulağıma ismimi okuyan bebeklik arkadaşım Enes’in babası kaptan Mesut Ünal’dan, aynı binada otururken aile kahvaltılarımıza katılan Majeed Mususi, Elvir Baliç ve unutulmaz başkanımız Murat Gülez’in önderliğinde Basri Ukuşer Hocam ve Babam’dan öğrendim.

"Futbol okuluyla başlayan serüven 97 jenerasyonundaki arkadaşlarımla Vakıfköy’de devam etti. Kulübümüze kazandırdığımız Avrupa ve Türkiye şampiyonluklarının mutluluğu hiçbir zaman unutulmayacak. A takıma yükselmenin gururunu da kiralık gönderilmenin üzüntüsünü de yaşadım. Nasıl olsa bir gün dönecektim. Döndüm, kaldığım yerden devam ettim.

“Kaptanlık bandını taktığım ilk günü hiç unutmayacağım. Zorlu dönemler de yaşadık. Formam için her zaman elimden geleni yaparken sorumluluktan kaçmadım. İnandığım doğrulardan geri adım atmadım ve şimdi ayrılık vakti geldi. Bazen gitmek zorunluluk olur.”

Acun Ilıcalı’nın, daha önce de Emirhan Aydoğan’ı transfer etmek için Bursaspor ile görüştüğü, fakat bir sonuç alamadığı aktarıldı.

Bursaspor altyapısından yetişen Emirhan'ın, en kısa süre içerisind Hull City formasını giymesi bekleniyor.

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