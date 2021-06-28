Son 16 turunda Galler’i mağlup eden Danimarka’da Maehle, tribünleri “Fenerbahçe selamı” ile selamladı.

Danimarka, Euro 2020 son 16 turunda Galler’i 4-0 gibi net bir skorla mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı. Turnuvanın yıldızlarından Joakim Maehle ile karşılaşmada iki gol kaydeden Kasper Dolberg’in tribünlerle yaşadığı olay ise gündem oldu.

Neler yaşandı?

Karşılaşmanın ardından taraftarların tezahüratlarına karşılık vermek isteyen Maehle ve Dolberg, tribünlere doğru giderek Türk futbolunda “yumruk şov” olarak adlandırılan hareketi yaptı. Ancak karşılaşmadan sonra Danimarkalı oyuncuların bu harekete “Fenerbahçe selamı” dedikleri öğrenildi.

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Maehle, bu olayı şöyle özetledi:

“Taraftarlarımız beni alkışlayıp bana tezahürat yapınca onlara ‘Fenerbahçe selamı’ ile karşılık vermek istedim. Tamamen anlık gelişen bir durumdu. Böylesine inanılmaz bir maçtan sonra, bizi desteklemeye gelen ve benim adımı haykıran taraftarlarımız için bir şeyler yapmalıydım. Aklıma ‘Fenerbahçe selamı’ geldi.”

Kjaer etkisi

Bu olay ise akıllara ilk olarak bir dönem Fenerbahçe’de forma giyen Danimarkalı yıldız Simon Kjaer’i getirdi. 2015 yılında sarı-lacivertlilere transfer olan ve çubuklu formayı iki sezon terleten Kjaer, milli takımdaki arkadaşlarına bu hareketi “Fenerbahçe selamı” olarak öğretmiş olabilir.

Danimarka’nın Euro 2020 yolculuğu

Christian Eriksen’in yaşadığı talihsiz olayın ardından Euro 2020 B Grubu’nu Belçika’nın ardından ikinci sırada tamamlayan Danimarka, son 16 turunda da Galler’i mağlup etmişti. Danimarka, çeyrek finalde ise Çekya ile karşılaşacak.

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