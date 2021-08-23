ÖZEL | Vitor Hugo, Trabzonspor'dan ayrılmak istiyor

Oyuncuya yakın kaynaklar Brezilyalı stoperin Trabzon'da mutsuz olduğunu ve ayrılmak istediğini söylüyor.

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon Palmeiras'tan transfer ettiği defans oyuncusu Vitor Hugo'nun takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

Goal'ün Brezilya ekibinden Marcelo Hazan'ın edindiği bilgiye göre Vitor Hugo özel sorunları nedeniyle mutsuz ve Trabzon'dan gitmek istiyor.

Savunma oyuncusuna yakın kaynaklar, 30 yaşındaki stoperin ailesinin de kente adapte olamadığını ve mutsuz olduklarını doğruluyor.

Hugo, Beşiktaş ve Galatasaray'ın da gündemine gelirken, Brezilyalı savunmacının Türkiye'deki geleceği şimdilik bir soru işareti.

Geldiği günden bu yana takımın en önemli oyuncularından birine dönüşen Brezilyalı stoper, Trabzonspor formasıyla çıktığı 36 maçta 5 gol kaydetti.

Hugo'nun yerine Denswil mi?

Vitor Hugo'nun ayrılması durumunda savunmaya ekstra takviye yapabilecek bordo-mavililerde transfer çalışmaları hız kazandı.

Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Trabzonspor'un bonservisi Bologna'da bulunan Stefano Denswil transferinde sona yaklaştığı iddia ediliyor.

28 yaşındaki Hollandalı defans oyuncusu geçtiğimiz sezonu Club Brugge'da geçirmişti.

Ajax alt yapısı çıkışlı olan ve zaman zaman sol bek olarak da forma giyebilen Denswil, Ajax ve Brugge ile şampiyonluklar yaşadı.