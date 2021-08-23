Real Madrid'in Erling Haaland'ı almama nedeni belli oldu

Dortmund'dan sonraki takımı merakla beklenen Norveçli yıldız Real Madrid formasını giymeyi çok istese bu hayali gerçekleşmeyecek gibi görünüyor.

Yaz transfer döneminde Martin Odegaard'ı Premier Lig takımlarından Arsenal'e satan ve buradan elde ettiği geliri de kullanarak Kylian Mbappe için PSG'nin kapısını çalması beklenen Real Madrid yönetimi bu transferi bu sezon imkansız olarak görürken, İspanyol ekibinin Erling Haaland'a yönelmeme nedeni de belli oldu.

İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre Avrupa futbolunda gelecek 15 yıla damgasını vurması beklenen Norveçli yıldızın performansını yakından takip eden Real Madrid yönetimi buna rağmen genç oyuncunun İtalyan menajeri Mino Raiola'nın bu transferde isteyeceği yüksek komisyon nedeniyle Haaland'a teklif yapmıyor.

Sezona gollerle başladı

Kariyerini Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli ve milli futbolcu Emre Mor'un da menajerliğini yapan Raiola geçtiğimiz sezon Haaland'ın transferi için aralarında Real Madrid, Barcelona ve çeşitli Premier Lig kulüplerinin de olduğu çok sayıda takımla görüşmüş ancak Haaland, Şampiyonlar Ligi vizesinin de etkisiyle takımında kalmıştı.

Geçtiğimiz sezon bütün kulvarlarda 42 gol attığı Dortmund formasıyla bu sezona da çok iyi bir başlangıç yapan Haaland bu sezon şu ana dek forma şansı bulduğu 4 karşılaşmaya 5 gol ve 2 asist sığdırarak, yeni teknik direktörü Marco Rose dönemine de iyi bir başlangıç yaparak istikrarını sürdürmeye devam etti.

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