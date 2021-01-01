Cristiano Ronaldo'nun Juventus'taki geleceği kalan beş haftaya bağlı

Juventus gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alamazsa, Portekizli yıldız takımdan ayrılma kararı alacak.

Serie A'da son dokuz sezonu şampiyonlukla tamamlayan ancak Andrea Pirlo yönetiminde girdiği sezonda bitime beş hafta kala lider Inter'in 13 puan gerisinde kalan Juventus'ta yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun kulüpteki geleceği belirsiz bir hal aldı.

İtalyan basınından Tuttosport, Ronaldo'nun yol ayrımında olduğunu öne sürdü.

Geleceği son beş haftaya bağlı

Gazetenin haberine göre Ronaldo'nun takımda kalması için Juventus'un önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alması gerekiyor.

Sezonu ilk dörtte tamamlayan takımların Şampiyonlar Ligi bileti aldığı Serie A'da beşinci Milan ile eşit puana sahip olan Juventus, an itibarıyla averajla dördüncü sırada yer alıyor.

Kalan beş haftada Udinese, Milan, Sassuolo, Inter ve Bologna ile karşılaşacak olan Juventus, Devler Ligi'ne kalamaması halinde Ronaldo'nun yıllık 60 milyon euro'yu bulan yüklü maliyetini karşılamamak için oyuncunun takımdan ayrılmasına izin verecek.

Feda diyebilir

Kariyerinin son bölümününde UEFA Avrupa Ligi'nde oynamak istemeyen Ronaldo da bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde daha düşük bir maaşla oynaması gerekse bile takımdan ayrılıp, Şampiyonlar Ligi'ni altıncı defa kazanmak için mücadele edecek.

Portekizli olması nedeniyle İtalya'da yabancılara uygulanan vergi indiriminden yararlanan ve oldukça yüksek bir ücret kazanan Ronaldo, transfer olması ihtimaller dahilinde yer alan Manchester United ve PSG'ye gitmesi halinde büyük bir olasılıkla Juventus'ta kazandığından daha düşük bir ücrete oynayacak.

Buna rağmen UEFA Avrupa Ligi'nde forma giymek istemeyen Ronaldo'nun Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması halinde takımdan ayrılması bekleniyor.

Giden sadece Ronaldo olmayabilir

Öte yandan Juventus'un Şampiyonlar Ligi bileti alamaması halinde kulüpteki değişiklikler Portekizli yıldızın ayrılığıyla sınırlı kalmayacak.

Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada teknik direktörleri Andrea Pirlo'nun sezonu ilk dört içerisinde tamamlamaları halinde gelecek sezon da takımın başında olacağını ancak aksi bir durumda Pirlo ile yolların ayrılacağını söylemişti.

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