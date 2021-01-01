Andrea Pirlo'nun Juventus'taki geleceği Şampiyonlar Ligi'ne bağlı

Teknik direktörlük kariyerinin ilk yılında beklentilerin uzağında kalan Andrea Pirlo'nun geleceği Juventus'un sezon sonundaki sırasına bağlı.

Serie A'da ligin sonuna altı hafta kala lider Inter'in dokuz puan gerisinde dördüncü sırada yer alan son dokuz sezonun şampiyonu Juventus'ta teknik direktör Andrea Pirlo'nun koltuğu sallanıyor.

Kariyerinin ilk teknik direktörlük deneyiminde büyük bir hayal kırıklığı yaşayan genç hocanın kulüpteki geleceği henüz netlik kazanmadı.

Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, Juventus'un bu sezon Şampiyonlar Ligi vizesi alması halinde Pirlo'nun gelecek sezonda da takımın başında yer alacağını açıkladı.

Şampiyonlar Ligi yarışı

Juventus'un Şampiyonlar Ligi bileti alabilmesi için beşinci Napoli ile ikinci Milan'ın arasında üç puanlık farkın bulunduğu Serie A'da sezonu ilk dört sıra içerisinde tamamlaması gerekiyor.

Pirlo özellikle takımının Şampiyonlar Ligi'ne erken vedası üzerine takımın yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo ile birlikte sert eleştirilerle karşılaşmıştı.

İtalyan basını Juventus'un başkanı Andrea Agnelli'nin kulübün eski teknik direktörü Massimiliano Allegri ile bir araya gelmesinin Pirlo'nun kulüpteki günlerinin sayılı olduğu şeklinde yorumlamıştı.

Milan'dan ayrıldıktan sonra 32 yaşında transfer olduğu Juventus'ta oynadığı dört sezonda dört Serie A şampiyonluğu yaşayan ve Milan'ın olduğu kadar Juventus'un da efsane isimlerinden birine dönüşen Pirlo, İtalya Milli Takımı ile Dünya Kupası zaferi yaşayan oyuncular arasında yer almıştı.

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