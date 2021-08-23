Cristiano Ronaldo'nun geleceği belli oldu

Juventus Başkan Yardımcısı Pavel Nedved, yıldız oyuncunun takımdaki geleceğini netleştirdi.

Juventus'un 2-0 öne geçmesine rağmen iki puan bıraktığı Udinese deplasmanına kulübede başlayan ve oyuna 59. dakikada giren Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılmak istemediği için ilk 11'de oynamak istemediği öne sürülmüştü.

Juventus Başkan Yardımcısı Pavel Nedved ise maç sonunda bu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Nedved ne söyledi?

Portekizli oyuncularıyla sezon sonuna dek sürecek bir kontratları olduğunu ve iki tarafın da bu kontrata sadık kalacağını belirten Juventus efsanesi, transfer iddialarının doğru olmadığını söyledi:

"Ronaldo'nun transfer olacağına ilişkin ortada hiçbir şey yokken sansasyonel hikayeler yaratmaya çalışmamalıyız.

"Maça yedek kulübesinde başlama kararı teknik heyetin Ronaldo ile birlikte verdiği bir karardı. Henüz sezon başındayız ve doğal olarak formu henüz en üst seviyede değil. Allegri şu anda en iyi kadroyu kullanmaya çalışıyor. Örneğin Giorgio Chiellini de bugün maça kulübede başladı. Ronaldo bu sezon kesinlikle Juventus'ta kalacak."

Teklif almadı

Lionel Messi'nin PSG'ye transfer olmasının ardından Juventus'tan ayrılarak, eski takımları Manchester United ya da Real Madrid'e dönebileceği öne sürülen Ronaldo şu ana dek herhangi bir teklif almadı.

Dünyaca ünlü yıldızın maaşını bu takımların yanı sıra sadece PSG ve Manchester City'nin karşılayabilir seviyede olması, 36 yaşındaki efsanenin seçeneklerini de bir hayli sınırlıyor.

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