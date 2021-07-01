Juventus'un yeni CEO'su Federico Cherubini: Cristiano Ronaldo'dan sinyal almadık

Torino temsilcisi, Portekizli yıldızın tatilden sonra takıma döneceğine ve sözleşmesinin son bir yılını takımda geçireceğine inanıyor.

Cristiano Ronaldo, kariyerinin son dönemlerinde yeni bir meydan okuma girişiminde bulunacak mı? Evet, bu soru son zamanlarda birçok futbolseverin aklında.

Juventus'un yeni CEO'su Federico Cherubini'ye göre bu, söz konusu değil. Çünkü Cherubini, yıldız futbolcudan herhangi bir transfer talebinin gelmediğini vurguluyor.

Beş kez Ballon d'Or kazanan Portekizli, Torino ekibindeki son 12 ayına giriyor ve kontratı bittiğinde 37 yaşında olacak.

Bununla birlikte, Messi ile birlikte tüm zamanların en iyi olarak adlandırılan Ronaldo, herhangi bir yavaşlama belirtisi göstermedi ve İtalya Serie A'da 2020-2021 sezonunu gol kralı olarak tamamladı.

Ronaldo'nun adı Manchester United, Paris Saint-Germain ve MLS'teki bazı takımlarla anılıyor.

Ne söylendi?

Cherubini, gazetecilere verdiği demeçte Juventus'ta 100 gole en hızlı ulaşan isim olan Ronaldo ile ilgili yapılan spekülasyonlarla alakalı şunları söyledi:

"Ronaldo'dan transfer olmak istediğine yönelik herhangi bir sinyal gelmedi. Juventus'tan da bu konuyla ilgili herhangi bir işaret yok.

"Geçen sezon 44 maçta 36 gol attı, rakamlar her zaman her şeyi söylemiyor ama birçok gerçeği gösteriyor. Ronaldo'nun tatilini bitirir bitirmez takıma katılacak olmasından dolayı mutluyuz.

"Şu anda bir transfer ihtimali ile alakalı hiçbir sinyal yok."

Juventus transfer yapacak mı?

Ronaldo'nun takımda kalmasını uman Juve, Portekizli yıldızın yanına yeni yüzler getirebilir ancak bu konuda çok iddialı değiller.

Torino ekibi belki en yoğun transfer dönemlerinden birini geçirmeyecek, zira geleceklerden ziyade gideceklerin isimleri ön planda.

Ancak Sassuolo'nun orta saha oyuncusu Manuel Locatelli'yi kadroya katmak istedikleri apaçık ortada.

Cherubini, ikinci kez Juventus'un başında olan Massimiliano Allegri ile yaptıkları transfer planlaması ile alakalı şunları söyledi:

"Rekabetçi bir takımımızın olduğuna ve fikrimizin, hocamız olduğuna inanıyoruz.

"Tabii ki strateji ve hedefleri paylaşma mantığında bir şeylerin geliştirilebileceğini biliyoruz ama bu, illa ki olacağı anlamına da gelmiyor.

"Takımın yıllar içinde giderek güçlenmesi için bir planımız var ve her şeyden önce son yıllarda yapılan yatırımları, gençleşen kadromuzu gözardı etmeyeceğiz.

"Elimizdeki geniş kadro ile zaten büyümek için yeterli alana sahip olduğumuza inanıyoruz.

"Çok aktif olacağımız bir pazar olmayacak ancak planımız doğrultusunda teknik ve ekonomik parametrelerle fırsatları yakalamaya hazır ve ihtiyatlı olacağız."

Daha fazlası için:

Manchester United, Jadon Sancho'yu açıkladı

Cengiz Ünder, Ligue 1'e transfer oluyor

ÖZEL | Roberto Martinez: "Romelu Lukaku, Inter'de seviye atladı"