Manchester United, Jadon Sancho'yu açıkladı

Kırmızı Şeytanlar, çok istediği transferi sonunda gerçekleştirdi.

Uzun süredir gündemden düşmeyen Jadon Sancho transferi nihayet gerçekleşti.

Manchester United, İngiliz oyuncunun transferi için 101 milyon dolar bonservis ücreti karşılığında Borussia Dortmund ile anlaşma sağladığını resmî olarak duyurdu.

Goal, çarşamba günü Premier Lig ve Bundesliga ekibi arasında anlaşma sağlandığını öğrenmişti. 21 yaşındaki sağ kanat, Old Trafford'a geçişi tamamlanmadan önce sadece sağlık kontrolünden geçecek.

Ne söylendi?

Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Jadon Sancho, Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA'dan Manchester United Football Club Limited'e geçmek üzere.

"Bugün hem kulüp hem de oyuncu bu konuda anlaşmaya vardı. Transfer gerçekleşirse Manchester United, BVB'ye 85 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

"Sözleşmeyle ilgili ayrıntıların şimdi koordine edilmesi ve belgelenmesi gerekiyor."

Dortmund'un açıklamasının ardından Manchester United da resmi bir duyuru yaptı ve bildiride şu sözler yer aldı:

"Manchester United, Jadon Sancho'nun transferi için Borussia Dortmund ile prensipte anlaşmaya vardığını duyurmaktan mutluluk duyar.

"İmza, Sancho'nun Avrupa Şampiyonası'ndan dönmesinin ardından tamamlanacak olan sözleşme şartlarına ve sağlık raporuna tabidir."

Marcus Rashford ise İngiltere Mill Takımı'ndaki takım arkadaşını sosyal medyada, "Hoş geldin" mesajıyla karşıladı.

𝗛𝗲𝗮𝗱𝘀 𝘂𝗽.



We have agreed a deal in principle for the transfer of Jadon Sancho to United! 🔴⚪⚫#MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 1, 2021

Dortmund, Sancho'yu neden sattı?

Alman devi, Manchester United'ın Sancho'ya olan ilgisi karşısında bir seneyi aşkın bir süredir dimdik ayaka duruyor.

Dortmund için gelecek vadeden ve önemli bir potansiyel olan Sancho'ya gelen teklifler bu zamana kadar geri çevrildi.

Bununla birlikte, kulüp CEO'su Hans-Joachim Watzke'nin, Sancho'nun takımdan ayrılmak istediğine yönelik açıklamasından sonra Bundesliga ekibinin eli zayıfladı.

Watzke, United ile yapılan anlaşma hakkında gazetecilere şunları söyledi:

"Manchester United ile prensipte bir anlaşma var. Resmî prosedürlerin hâlâ açıklığa kavuşturulması gerekiyor."

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