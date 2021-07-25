Juventus’ta bir yıllık sözleşmesi kalan Ronaldo’nun geleceği belli oldu.

2020-21 sezonunda bekleneni veremeyen Juventus’un içinde bulunduğu mali tablo nedeniyle bir yıllık kontratı kalan Cristiano Ronaldo ile yollarını ayırabileceği belirtiliyordu.

Paris Saint-Germain ve Manchester United gibi kulüplerle adı geçen Ronaldo’nun geleceğiyle alakalı Juventus yönetimi merakla beklenen kararını verdi.

Juventus Başkan Vekili Pavel Nedved, Portekizli yıldızın yoluna İtalyan devinde devam edeceğini açıkladı.

Neler söylendi?

Juventus’un Cesena’yı 3-1 mağlup ettiği hazırlık müsabakasının ardından Sky Sport’a konuşan Nedved, yıldız oyuncunun tatili bitince takımla çalışmalara başlayacağını belirtti:

“Ronaldo, 26 Temmuz Pazartesi günü takıma dönecek ve yeni sezonda da bizimle olacak.”

Ronaldo’nun Juventus karnesi

Ronaldo, 2018 yılında Real Madrid’den Juventus’a transfer olmuştu.

İtalyan devine geldiği günden beri 97 karşılaşmada görev alan Portekizli yıldız, bu maçlarda 81 kez rakip fileleri havalandırdı.

Geçen sezon Juventus beklentilerden uzak bir görüntü ortaya koysa da Ronaldo, 33 maçta 29 gol kaydederek ligin gol kralı olmayı başarmıştı.

Dybala ve Chiellini’nin gelecekleri

Juventus’ta Ronaldo’nun yanı sıra Paulo Dybala ve Giorgio Chiellini’nin gelecekleri de belirsizliğini koruyordu.

Temmuz ayının başında kontratı sona eren Chiellini’nin yanı sıra bir yıllık kontratı kalan Dybala’nın da takımda kalması bekleniyor. Nedved, iki oyuncunun gelecekleri hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Birkaç gün içinde Dybala’nın menajeri Torino’ya gelecek ve her şey çözülecek. Chiellini ise şu anda tatilde, geldiğinde yeni sözleşmesinin detaylarını konuşacağız.”

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