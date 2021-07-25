Buffon: “Chiesa’nın bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum”

Juventus’un eski file bekçisi Buffon, İtalya’nın Euro 2020 zaferinde büyük pay sahibi olan Federico Chiesa’dan övgüyle bahsetti.

Federico Chiesa’nın özel bir oyuncu olduğunun altını çizen Buffon, genç oyuncunun yakaladığı çıkış karşısında şaşkınlığa uğradığını kabul etti.

Juventus’taki ilk sezonunda etkili bir performans gösteren Chiesa, İtalya’nın Euro 2020’de zafere ulaşan yolculuğunda da büyük pay sahibi olmuştu.

Gianluigi Buffon, 23 yaşındaki yıldızın Wembley’deki finalde İngiltere’ye karşı gösterdiği performans karşısında mest olduğunu dile getirdi.

Neler söylendi?

Chiesa ile geçen sezon Juventus’ta beraber oynayan Buffon, Chiesa’nın takıma katılana dek bu kadar iyi bir oyuncu olmadığını düşündüğünü itiraf etti.

La Gazzetta dello Sport’a konuşan tecrübeli kaleci, Chiesa hakkında şunları söyledi: “Dürüst olmam gerekirse Juventus’a geldiğinde bu kadar iyi bir oyuncu olduğunu düşünmüyordum. Avrupa Şampiyonası’nda ise inanılmazdı, İngiltere ile oynanan final maçında onu durdurmak imkansızdı.”

“Juventus’ta geçirdiği sezonun ardından Federico’nun yaptıklarına hiç şaşırmıyorum. Ancak yine de Avrupa Şampiyonası gibi büyük bir organizasyonda bunları yapabilmek hiç de kolay bir iş değildi.”

“Bu seviyede kendinizi kanıtlamışsanız gerçekten özel bir oyuncusunuz demektir.”

Chiesa’nın zirveye olan yolculuğu

2016 yılında kariyerine Fiorentina’da başlayan Chiesa, 153 maçta 34 gol kaydetmiş ve İtalya milli takımının da düzenli oyuncusu olmayı başarmıştı.

Fiorentina kariyerinin son dönemlerinde Avrupa devlerinin ilgisini çekmeyi başaran genç oyuncu, 60 milyon euro’luk anlaşmayla Juventus’un yolunu tutmuştu.

Juventus’la İtalya Kupası’nı ve İtalya Süper Kupası’nı kazanan oyuncu, tüm kulvarlarda 43 maçta forma giyerken 14 gol 10 asistlik bir performansa imza atmıştı.

Euro 2020’de de Mancini’nin en önemli silahlarından biri haline gelen Chiesa, Gök Maviler’in tüm maçlarında süre alırken iki de gol kaydetmişti.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde Liverpool'un Chiesa için rekor bir teklifle Juventus'un kapısını çaldığı da iddia edilmişti.

Buffon’un Dünya Kupası hayali

Juventus’tan ayrıldıktan sonra eski takımı Parma ile anlaşan 43 yaşındaki Buffon, henüz futbolu bırakmayı düşünmediğini söyledi:

“Futbol kariyerime devam ediyorum çünkü bir hayalim var, ama ilerleyen süreçte performansıma da bakacağım. Düşüş gösterdiğimi hissettiğim anda kariyerimi noktalayacağım.”

Buffon, 2022 Dünya Kupası’nda milli takımdan tekrar davet almayı bekleyip beklemediği sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

“Mancini’nin takımı belli, dolayısıyla beni çağırmayacağı da neredeyse kesin gibi. Ancak Dünya Kupası kadrosunda yer almanın hayaliyle oynamaya devam edeceğim.”

Daha fazla okuma