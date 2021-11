Cristiano Ronaldo'nun güneşlenme sırrı ortaya çıktı

Amazon'un hazırladığı All or Nothing: Juventus belgeseli İtalyan devinin geçtiğimiz sezonunu mercek altına alırken, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun soyunma odası sırlarını da ortaya çıkardı.

İlerleyen yaşına rağmen formda olmasının detaylarını paylaşan Ronaldo belli bir zaman dilimi boyunca güneşlenmenin önemine değindi.

Ronaldo ne söyledi?

Doğru adımları atması halinde diğerlerinden daha iyi olacağının farkında olduğunu belirten Ronaldo, üst düzey performans için vücuduna çok iyi bakması gerektiğini söyledi:

"20 dakika güneşleniyorum ve bunun bana iyi geleceğini biliyorum. Ama bütün gün güneşlenirsem bu bana zarar verir ve kırışıklarımın oluşmasına neden olur. Bunun yerine 30 dakika güneşlenip kendimi iyi hissediyorum. 36 yaşındayım ve hala bu seviyede oynayabiliyorum. Bunun için kendime çok iyi bakmam gerekiyor"

Şampiyonluğa yetmedi

Juventus'un şampiyonluk serisinin sona ermesinin ardından İtalyan devinden ayrılan Ronaldo, Serie A'da geçtiğimiz sezon 33 maça çıkarken rakip fileleri 29 kez sarsmıştı.

Andrea Pirlo yönetiminde büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Juventus'ta oynadığı üç sezonda iki şampiyonluk elde eden Ronaldo, siyah-beyazlı takıma beklenen Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu ise getirememişti.

Serie A'da yeni sezonun başlamasının ardından ayrılmak istediğini yönetime bildiren ve Manchester United formasıyla Premier Lig'e dönen Ronaldo'nun bu tercihi Juventus cephesinde tepkiyle karşılanmıştı.

Transferin son günlerinde ayrılan Ronaldo'nun yerini dolduramayan Juventus, ligde lider Napoli'nin 11 puan gerisinde yer alıyor.

