Erling Haaland, 2022'de Borussia Dortmund'dan ayrılırsa ilk tercihi Real Madrid olacak

GOAL'ün ulaştığı bilgiye göre, Real Madrid 2022'de Borussia Dortmund'dan ayrılması durumunda Erling Haaland ile sözleşme imzalayacak.

Haaland, Ocak 2020'de Red Bull Salzburg'dan Dortmund'a katıldığından beri Avrupa'nın seçkin forvetleri arasındaki yerini aldı.

21 yaşındaki oyuncu, BVB formasıyla çıktığı 69 maçta 70 gol kaydederken Real Madrid de dahil olmak üzere birçok yüksek profilli takımın transfer radarına girdi.

Durum nedir?

Haaland'ın kontratında 75 milyon euro'ya serbest kalma maddesi önümüzdeki yaz transfer döneminde aktif hale gelecek ve Norveçli yıldızın başka bir takıma transfer olmasının önü açılacak.

GOAL, Haaland'ın çevresiyle konuşmalarında Madrid'e taşınmasının kendisine çekici geldiği bilgisine ulaştı, ancak golcü oyuncu bu konudaki kesin kararını henüz vermedi.

Haaland'ın menajeri Mino Raiola, yakın zamanda futbolcusu Haaland'ın İspanya'da bir evi olduğunu açıklamıştı.

21 yaşındaki yıldızın Real Madrid'e transfer olması, PSG'den Kylian Mbappe'nin Madrid'e olası transferiyle de yakından ilgili.

Haaland, Santiago Bernabeu'ya transfer olduğunda Kylian Mbappe'nin de İspanyol ekibine katılmasıyla oluşan ilgiyi paylaşmak zorunda.

Real Madrid, son transfer döneminde de Haaland için Dortmund ile görüşmüş, ancak bu trensferden herhangi bir sonuç alamamıştı.

İngiltere Haaland için bir seçenek olabilir mi?

Manchester City, Manchester United, Chelsea ve Liverpool da Haaland ile ilgileniyor ve GOAL, Haaland'ın İngiliz futbolunun hayranı olduğunu biliyor.

Norveçli yıldız, Premier Lig'deki herhangi bir kulüpte temel oyuncu olacağının farkında, ancak bir sonraki hamlesine karar vermeden önce yeni yılı beklemek zorunda.

Dortmund'un duruşu

Dortmund yetkilileri, Haaland'la ilgili spekülasyonları defalarca yalanladı ve Borussia Dortmund Başkanı Sebastian Kehl, golcü oyuncuyu 2024'e kadar takımda tutmaya çalışacaklarının sözünü verdi.

Kehl kasım ayının başında yaptığı açıklamada, "Elbette Haaland'a, Borussia Dortmund'un onun için bir numaralı adres olduğunu ve ona burada gelişebileceği hissini vermeye çalışıyoruz.

"Belki onu ikna edebiliriz. Onun için savaşacağız ve takımda tutmak için her şeyi deneyeceğiz. Haaland, henüz kararını vermedi" dedi.

Çeviri: Ethem Sündük

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