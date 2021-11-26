Antonio Conte'den Mura maçının ardından itiraf: "Tottenham'ı geri getirmek zaman alacak"

Premier Lig'de son maçında Leeds United'ı, 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup eden Tottenham Hotspur, Avrupa'da tökezledi.

Kuzey Londra temsilcisi, UEFA Konferans Ligi'nde Sloven ekibi Mura'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

Tottenham'ın menajeri Antonico Conte, bu yenilginin ardından bir mazeret göstermedi ve takımının bu zayıf görüntüsünün düzelmesinin zaman alacağını kabul etti.

Ne söylendi?

Maç sonrası düzenlediği basın toplantısında hayal kırıklığını dile getiren Conte, şu yorumu yaptı:

"Bu bizim için kötü bir kayıp. Performansımız kötüydü. Önümüzde çok iş olduğunu biliyoruz fakat bu bizim için zor bir an.

“Gelişmek, yeniden iyi olmak için sabırlı olmaya ihtiyacımız var. Sadece teknik ve taktik olarak değil, mental olarak da kötüydük. Tottenham'ı geri getirmek zaman alacak."

"Üç hafta sonra durumu anlamaya başlıyorum. Bu basit değil. Şu anda Tottenham'daki seviye o kadar yüksek değil."

Mura - Tottenham maçında neler yaşandı?

Conte, geçtiğimiz hafta sonu Premier Lig'de Leeds'i 2-1 yenen takımdan dokuz değişiklik yaptı, ancak yine de kadrosunda Harry Kane, Dele Alli ve Tanguy Ndombele gibi önenli isimler yer alıyordu.

Tottenham için sahadaki tüm yeteneklere rağmen Mura, 11. dakikada Tommy Morvat'ın golü ile öne geçti.

Ryan Sessegnon, 31. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve Tottenham'ı 10 kişi bıraktı.

Spurs, maçın bitimine 18 dakika kala Harry Kane'in dar açıdan fileleri havalandırmasıyla maça dengeyi getirse de son sözü Slovenya temsilcisi söyledi. Amadej Marosa, 90+4'te ağları havalandırarak Mura'ya 3 puanı getirdi.

Conte'nin öğrencileri, play-off'a kalmak için son maçta Rennes'i yenmek zorunda.

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