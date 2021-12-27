Cristiano Ronaldo’nun 2021 özeti: Bireysel rekorlar ön planda!
Uğur Aktan
Imagen: Getty
Kupa koleksiyonu son 1 yılda pek artmadı, ancak bireysel düzeyde CR7 hem kulüplerde hem de Portekiz Milli Takımı'nda efsanesini artıracak işlere imza attı. GOAL, Cristiano Ronaldo'nun 2021 yılını inceliyor.
Cristiano Ronaldo 2021'de neler kazandı?
Bu yıl CR7 üç ödül kazandı. Birini eski kulübü Juventus ile başardı, diğer ikisi ise büyük golcülüğü sayesinde elde ettiği ödüller.
- İtalya Kupası 2020-21
- Serie A 2020-2021'de en çok gol atan oyuncu (29 gol)
- EURO 2020'nin en golcü futbolcusu (5 gol)
Cristiano Ronaldo 2021'de hangi rekorları kırdı?
Bireysel düzeyde, Ronaldo 36 yaşına rağmen en iyi dönemlerinden birini geçirdi. İşte ulaştığı veya arttırdığı tüm rekorlar:
- Euro'nun tüm zamanların en skorer ismi: 14 gol
- Ulusal düzeyde tarihin en golcü oyuncusu: 115 gol
- Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en golcü oyuncusu: 140 gol
- Şampiyonlar Ligi grup aşamasında en çok maç: 98
- Euro'nun son aşamalarında oynanan en çok maç: 25
- En çok EURO maçı (eleme aşaması dahil): 60
- Portekiz ile en çok maça çıkan oyuncu: 180
- EURO gol kralı (eleme aşaması dahil): 45
- Çeşitli EURO'larda en az üç gol atan tek oyuncu: 2012, 2016, 2020
Tüm bunlara rağmen Cristiano Ronaldo, Portekiz ile şampiyonluk kazanamadı, Manchester United ile ise kupalar için savaşma fırsatı henüz bulamadı.
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