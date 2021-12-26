Galatasaray efsanesi, yardımcılık görevini reddetti: "Fatih Terim'in yetiştirdiği teknik direktör var mı?"

Galatasaray ile UEFA kupası kaldıran eski futbolcu Ergün Penbe, Fatih Terim'in şu ana kadar yetiştirdiği herhangi bir teknik direktör olmadığına dikkat çekerek sarı-kırmızılı ekipten aldığı teklifi reddettiğini söyledi.

2008 yılında futbolculuk kariyerini noktalayan Ergün Penbe, teknik direktörlüğe adım attı ve Tarsus İY, İnegölspor, Giresunspor, Erciyesspor gibi kulüpleri çalıştırdı.

Galatasaray efsanesinin bir dönem kulüpte Fatih Terim'in yardımcılığını üstleneceği konuşuluyordu ancak bu hamle asla gerçekleşmedi.

Ergün Penbe ne söyledi?

NTVSpor'da Emek Ege ile Kırılma Anı programının konuğu olan Ergün Penbe, Galatasaray'ın teklifini neden kabul etmediğini açıkladı.

"Fatih Terim takımın başına geçtiği ilk dönem bize yardımcılık görevini teklif etti. Ancak biz kendimiz teknik direktörlük yolunda ilerlediğimiz için kabul etmedik."

"Ben zaten Fatih hoca ile yıllarca çalıştım, Fatih Terim'den alabileceğim her şeyi aldım. Daha ne alabilirim ki?

Yanında yıllardır çalışan hocalar var, görüyoruz. Fatih Terim hangi teknik direktörü yetiştirdi? Var mı? Şu ana kadar yok."

"Ben kendim teknik direktörlük yapmayı düşündüğüm için teklifi kabul etmedim. Daha sonra yine teklif geldi ancak altyapı takımları içindi. Benim UEFA pro lisansım var, gerekli kulüplerde çalışmışım, olacaksam üst takımlarda olurum, alt takımları çalıştırmam diye düşündüm."

"Galatasaray'a hizmet etmek orada olmak isterim ancak doğru zamanda, doğru işi yaparak."

Ergün Penbe'nin kariyeri nasıldı?

Milli takımın ve Galatasaray'ın eski sol beki futbolculuk yıllarında sarı-kırmızılı forma ile 6 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca Galatasaray'ın UEFA Kupası kazanan kadrosunda da yer alıyordu.

Futbolculuk kariyerini 2008 yılında noktalayan Penbe ardından teknik direktörlüğe adımını attı ve 5 farklı kulübün başında görev aldı.

Son olarak Tarsus İY'yi çalıştıran Ergün Penbe buradaki görevinden bu yıl sezon başında ayrıldı.