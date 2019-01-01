Cristiano Ronaldo milli takım kariyerinde kaç gol attı? Hangi takımlara karşı gol sevinci yaşadı?
EURO 2020 Elemeleri B Grubu mücadelesinde Portekiz, Litvanya'ya konuk oluyor.
Karşılaşmanın 7. dakikasında kazanılan penaltı vuruşunu kullanan Cristiano Ronaldo, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
Cristiano Ronaldo milli takım kariyerinde kaç gol attı?
34 yaşındaki yıldız futbolcu, Litvanya karşısında bulduğu gol ile milli takım kariyerindeki gol sayısını 90'a yükseltti.
Cristiano Ronaldo, Portekiz formasıyla ilk gol sevincini 12 Haziran 2004 tarihinde EURO 2002'de oynanan ve Yunanistan'ın 2-1 kazandığı A Grubu'nun açılış maçında yaşamıştı.
Cristiano Ronaldo hangi takımlara karşı gol sevinci yaşadı?
Yıldız oyuncu milli takım kariyeri boyunca Litvanya'nın yanı sıra; Sırbistan, Bosna Hersek, Yeni Zelanda, İspanya, Belçika, Rusya, Kazakistan, Galler, Letonya, Güney Kıbrıs, Azerbaycan, Danimarka, Yunanistan, İsveç, Arjantin, Polonya, Çekya, Panama, İran, Finlandiya, Hırvatistan, Gana, Fas, Ekvador, İzlanda, Suudi Arabistan, Andorra, Lüksemburg, Mısır, Macaristan, Kuzey İrlanda, Hollanda, Estonya, İsviçre, Kamerun, Faroe Adaları, Ermenistan, Slovakya ve Kuzey Kore'ye karşı gol atmayı başardı.
Portekiz tarihinde en çok gol atan oyuncu kim?
Cristiano Ronaldo bu alanda da zirvede yer alıyor. Ronaldo, en yakın rakibi Pauleta'nın 43 gol önünde bulunuyor.
|OYUNCU
|GOL
|Cristiano Ronaldo
|90
|Pauleta
|47
|Eusebio
|41
|Luis Figo
|32
|Nuno Gomes
|29
|Helder Postiga
|27
|Rui Costa
|26
|Joao Vieira Pinto
|23
|Nani
|24
|Simao
|22