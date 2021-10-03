Klopp: “Aşı olmamak, sarhoşken araba kullanmak gibi”

Liverpool teknik direktörü Klopp, neden aşılanmadan yana olduğunu ilginç bir örnekle açıkladı.

Liverpool’un Manchester City ile oynayacağı dev maç öncesinde açıklamalarda bulunan Alman teknik adam, son dönemde sıkça tartışılan futbolda oyuncuların Covid-19’a karşı aşılanmaları konusuna değindi.

Geçtiğimiz günlerde yalnızca yedi Premier Lig kulübünde oyuncuların yarısından fazlasının çift doz aşılandığı ortaya çıkmış, Premier Lig yönetiminin aşılanmayı teşvik etmek için Covid yükümlülüklerine uyum sağlayan kulüplere teşvik ödülleri vereceği ileri sürülmüştü.

Jurgen Klopp, Liverpool oyuncularının %99’unun aşılanmış olduğunu açıklarken kendisinin neden aşı olma taraftarı olduğunu da açıkladı.

Neler söylendi?

Klopp, aşı sorusunun sorulması üzerine şu cevabı verdi: “Takımım adında %99’umuzun aşılı olduğunu söyleyebilirim. Oyuncularımı ikna etmek durumunda kalmadım, bu takımca ortaya çıkan bir doğal reaksiyondu. Oyunculara neden bunu yapması gerektiğini söylemedim, ben bir doktor değilim.”

“Verebileceğim tek şey, diğer birçok durumda da olduğu gibi, tavsiyelerim olurdu. Buna da gerek kalmadı.”

“Ama genellikle insanlara tavsiye vermememiz gerekiyormuş gibi bir hava var. Ben insanlara aşı olmalarını söyleyecek bilgiye nereden sahip oldum? Yıllardır tanıdığım doktorları aradım ve sordum: ‘Siz ne düşünüyorsunuz?’ Bu iş böyle yürür, eğer bir şey öğrenmek istersem o konunun uzmanına sorarım.”

“Aşıyı da bu yüzden oldum çünkü biraz riskli bir yaş grubundayım. Aşı olabildiğim için de çok mutluyum.”

“Belki ben biraz naif davranıyorum ama insanların neden bu konuda tavsiye vermemesi gerektiğini anlamıyorum. Yani eğer ben ‘Aşı oldum.’ desem insanlar: ‘Sen bana nasıl aşı olmam gerektiğini söylersin’ diyorlar. Bunu kendim adına açıklayabilirim.”

“Biraz sarhoşken araba sürmeye benziyor. Muhtemelen hepimiz birkaç bira içtikten sonra araba sürebilecek durumda olduğumuzu hissetmişizdir. Ancak kanunlar sürmememiz gerektiğini söylediği için sürmeyiz.”

“Kanunlar yalnızca bizi değil, diğer insanları da korumak için varlar.”

“Hepimiz alkolün vücudumuz için kötü olduğunu biliyoruz ama içmeye devam ediyoruz. Aşının da eğer vücudumuz için kötü olacağını varsaysak bile uzmanlar bize olmamız gerektiğini söylediği için bunu bir çözüm olarak düşünmeliyiz.”

“Ben aşıyı kendimi korumak için değil, etrafımdaki tüm insanları korumak için oldum. Ve bunun neden bir özgürlüğü sınırlandıran bir şey olduğunu anlamıyorum. Eğer öyleyse, sarhoşken araba kullanamamak da özgürlük ihlalidir. Ama bunu hepimiz kabul ediyoruz.”

“İnsanlara aşılı olup olmadıklarını soramıyoruz ama bir taksi şoförüne ‘Sarhoş musun?’ diye sorduğumuzda ‘Sana bunu söylemek zorunda değilim.” derse ‘Tamam, o zaman senin arabanla gitmeyeceğim.’ deriz. Ve eğer ben ofise sarhoş gidersen beni eve gönderirler veya kovarlar.”

“Bunu anlamıyorum, aşı oldum çünkü kendim için ve kendimden de çok etrafımdaki insanlar için endişeliydim.

“Eğer hastalığı kaparsam ve yalnızca kendim mustarip olursam bu benim hatamdır. Ama kaptığımda başka birine bulaştırırsam bu onların hatası değildir, benim hatamdır.”

Daha fazla okuma