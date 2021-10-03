Kötü gidişe engel olamayan Barcelona, La Liga’nın dokuzuncu sırasına geriledi.

La Liga’da son şampiyon Atletico Madrid, Thomas Lemar ve Luis Suarez’in kaydettiği gollerle Wanda Metropolitano’da Barcelona’yı 2-0 mağlup etti.

Atletico bu sonuçla birlikte zirve takibini sürdürürken serbest düşüşün devam ettiği Barcelona ise orta sıralara geriledi.

Maçın ardından Barcelona kaptanı Pique, kulübün gidişatı hakkında Barcelona taraftarlarına acı veren itiraflarda bulundu.

Neler söylendi?

Movistar’a konuşan Pique, şunları söyledi: “Biraz karışık bir durum, acı çekiyoruz. Bu konuda dürüst olmam gerekiyor.”

“Sadece bir sorun yok, birkaç tane var. Buna rağmen bu durumun üstesinden geleceğimizi düşünüyorum.”

“Daha önce yaşamadığımız zor zamanlardan geçiyoruz. Soyunma odasındaki atmosfer çok iyi ve bu gidişat lehimize çevirmek istiyoruz.”

Koeman’ın sözleri

Barcelona’da eleştiri oklarının bir numaralı hedefi haline gelen Ronald Koeman, Atletico Madrid maçından saatler önce kulüp başkanı Laporta’nın desteğini almıştı:

“Ronald Koeman, görevine Barcelona teknik direktörü olarak devam edecek, arkasında güven hissetmeye ihtiyacı var.”

“Onunla konuştum ve birçok çıkarımda bulundum. Bu zor zamanda Barcelona’nın başında olduğu için ona gerçekten teşekkür ederim.”

Maçtan sonra Koeman da Laporta ile gerçekleştirdikleri görüşmeye atıfta bulunarak şunarı söyledi:

“Laporta dün gece beni aradı ve konuştuk, en azından bu konuda bir netlik var.”

“Bana desteğini gösterdiğinin altını çizmek istiyorum ama son aşamada benim işimi belirleyecek şey alınan sonuçlardır.”

“Millî aradan sonra evimizde kazanmak zorunda olduğumuz üç maç oynayacağız.”

Pique ise Koeman – Laporta ikilisinin açıklamalarına dair yorumda bulunmaktan kaçındı:

“Laporta ve Koeman mı? Oyuncular bu tarz diyaloglara giremezler çünkü yapabileceğimiz az şey var.”

“Sahaya çıkmalı ve elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız.”

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