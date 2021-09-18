Cristiano Ronaldo, Manchester United'da ne kadar kazanıyor?

Portekizli yıldız, Türk Lirası’na göre haftada 4 milyon 569 bin 950 TL, günde ise 652 bin 850 TL elde ediyor.

Portekizli yıldız, Türk Lirası’na göre haftada 4 milyon 569 bin 950 TL, günde ise 652 bin 850 TL kazanıyor.

Cristiano Ronaldo, transfer döneminin en şaşırtıcı hareketlerinden biriyle bu yaz eski kulüp Manchester United'a sansasyonel bir dönüş yaptı.

Portekizli santrfor, 2009 yılında ayrıldığı United’a geri dönmek için üç yıl forma giydiği Juventus’tan ayrılık kararı aldı ve bunu gerçekleştirdi.

Ronaldo, Kırmızı Şeytanlar’a katılmak için küçük bir maaş kesintisi yapmayı da kabul etti.

Peki yıldız oyuncu, Manchester United’da ne kadar kazanıyor?

Goal, inceliyor.

Ronaldo'nun Manchester United’daki maaşı ne kadar?

İlk raporlar, Ronaldo'nun United’da haftada 480 bin sterlin kazanacağını öne sürmüştü, ancak Daily Mail'e göre bu rakam 385 bin sterline yakın.

Bu hâlâ yüksek bir meblağ ve bu maaş, Ronaldo'yu Manchester United’da kaleci David De Gea'nın önünde en çok kazanan oyuncu haline getiriyor.

Ronaldo, haftada 500 bin Euro kazandığı Juventus'tan ayrıldıktan sonra Premier Lig ekibine transfer olmak için 6 milyon euro maaş kesintisi yapmayı kabul etti.

Portekiz kaptanının menajeri Jorge Mendes, yılda 20 milyon sterlinlik bir anlaşma yapmaya çalışmıştı fakat Ronaldo, yaz transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala bu transferi kaçırmamak için daha az bir parayı kabul etmek zorunda kaldı.

Ronaldo'yu Old Trafford'a geri getiren anlaşma, 15 milyon euro, bonuslarla birlikte ise 23 milyon euro oldu.

Man Utd, Serie A kulübünden ayrılma niyetini açıkladıktan sonra eski oyuncusu için devreye girdi ve yarışta Manchester City de vardı.

Yarışı kazanan ise Manchester United oldu.

Cristiano Ronaldo'nun net değeri ne kadar?

Ronaldo'nun maaşları ve çeşitli sponsorluk anlaşmalarıyla birlikte yaklaşık 500 milyon dolar net serveti olduğu anlaşılıyor.

Paris Saint-Germain’in yıldızı Messi, daha yüksek kazançlı sözleşmelere sahip olmasına rağmen sponsorluk ve reklam anlaşmaları ile birlikte toplam gelirde Ronado’nun biraz daha fazla para kazandığı tahmin ediliyor.

Ronaldo, Forbes'in 2021 dünyanın en yüksek ücretli sporcuları listesinde üçüncü sırada yer aldı ve toplamda 170 milyon doları saha dışı işlerden elde edildi.

2021'de en çok kazanan Premier Lig oyuncuları kimler?

Ronaldo, hem Manchester United'da hem de Premier Lig'de en çok kazanan oyuncu konumunda.

Raporlara göre, onu haftalık 380 bin euro maaşla Man City orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne ve haftalık 375 bin euro maaşla takım arkadaşı kaleci De Gea takip ediyor.

Jack Grealish ve Raheem Sterling'in haftada 300 bin euro, Chelsea'de N'Golo Kante'nin ise haftada 290 bin euro kazandığı bildiriliyor.

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