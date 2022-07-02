Portekizli yıldız transfer isteğini kulüp yönetimine bildirdi.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre; Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan ayrılık talebinde bulundu.

Efsane isim, dünya çapında bir yıldıza dönüşmesini sağlayan Manchester United'a uzun bir aradan sonra geçen yaz dönmüştü.

Portekizli oyuncunun menajeri Jorge Mendes alıcılarla çoktan temasa geçti.

Ronaldo neden ayrılmak istiyor?

Kariyerinin son yıllarına yaklaşan Ronaldo, 2022/23 sezonunu Şampiyonlar Ligi'nin dışında geçirmek istemiyor.

United'ın geçen yıl Premier Lig'de ilk dördün dışında kalması, Ronaldo'yu kariyerinde beş kez kaldırdığı Şampiyonlar Ligi kupası için mücadele edebileceği bir takım aramaya itti.

37 yaşındaki oyuncu yönetimle gerçekleştirdiği görüşmede, makul bir teklif geldiği takdirde ayrılmasına izin verilmesini istedi.

United'ın bu sezon ligde zirve mücadelesi veremeyeceğini düşünen Ronaldo, ilk dördün bile gerçekçi bir hedef olmadığına inanıyor.

Görkemli kariyerinin sonbaharında olan yıldız forvet Avrupa futbolunun bir numaralı sahnesinde oynamaya devam etmek istiyor. Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'nden bir sezon dahi uzak kalmaya tahammülü yok.

Yeni teknik direktör Erik ten Hag'ın yeniden yapılanma projesi Ronaldo'yu kalmaya ikna edemedi.

Ronaldo hangi takıma transfer olabilir?

Mendes'in temas kurduğu takımlar arasında Bayern Münih ve Chelsea'nin yer aldığı konuşuluyor. İtalyan basınında ise Ronaldo'nun Serie A'ya dönebileceği yazılıyor.

GOAL'ün kaynakları ise Ronaldo'nun gideceği takımın şimdiden belli olduğunu belirtiyor.

Erik ten Hag ve United yönetimi Ronaldo'yu takımda tutmayı planlıyordu. Darwin Nunez'i Liverpool'a kaptıran Kırmızı Şeytanlar'ın hücum hattı için elinde kalan tek alternatif Ajax forması giyen Antony.

Ten Hag bu sezon ileri uçta Ronaldo'yu kullanıp, gelecek yaz kadroya yeni bir santrafor katmayı planlıyordu.