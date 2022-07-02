Serie A'daki ilk sezonunda ses getiren bir kadro kurmak için çalışmalara başlayan Monza, iki dünya yıldızıyla masaya oturmaya hazırlanıyor.

Milan'ı sattıktan sonra İtalya futbolunun zirve ligi Serie A ile bağlarını kopartan ve Monza'yı satın alan Silvio Berlusconi, bu takımın Serie A'ya dönmesiyle birlikte yeniden ses getiren bir takımın sahibi olabilmek için kolları sıvadı. Serie A'ya bu sezon yükselen Monza, dünyaca ünlü iki Arjantinli yıldız Paulo Dybala ve Mauro Icardi'yi transfer listesine ekledi.

Cragno, Ranocchia ve Sensi ile anlaşma sağlayan Monza, hücum hattını güçlendirmek için temaslarını sıklaştırırken, SKY'da yer alan habere göre Berlusconi'nin eski yol arkadaşı Adriano Galliani, iki yıldız isim için düğmeye bastı.

Dybala'nın menajeri Jorge Antun ve Icardi'nin eşi Wanda Nara ile temas kuran Monza yönetimi iki isimle de randevulaştı.

Henüz resmi teklif yok

Geçtiğimiz sezon Serie B'de yer alan bir takım için her iki transfer de oldukça karmaşık görünürken, şu anda boşta olan Dybala'nın maliyetinin çok da fazla olmayacağı tahmin ediliyor. Icardi'nin PSG'nin yeni sportif direktörü Luis Campos'un kararı doğrultusunda satış listesine konması da Monza'yı bu transfer için de bir hayli umutlandıran bir faktör.

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Galliani şu ana dek her iki isim için de somut bir teklifte bulunmadı ve sadece iki ismi de takdir etmekle yetindi. Transfer döneminin son günlerine girilirken her iki oyuncunun da yeni bir takım bulamamış olması halinde resmi girişimlere başlayacak olan Monza'nın, bu olasılığın gerçekleşmesi halinde iki yıldıza da oldukça güçlü bir teklif yapması bekleniyor.

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