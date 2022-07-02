Emre Mor resmen Fenerbahçe'de: "Jorge Jesus'tan şimdiden çok fazla şey öğrendim"

Sarı-lacivertli kulüp, yeniden yükselmek isteyen 24 yaşındaki oyuncuyla imzaları attı.

Fenerbahçe, Emre Mor ile üç yıllık sözleşme imzaladıklarını açıklarken kanat oyuncusu Jorge Jesus'tan çoktan bir şeyler öğrenmeye başladığını söyledi.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonu Fatih Karagümrük'te geçiren oyuncuyu kadrosuna kattı.

Emre Mor, Süper Lig'de 2021/22 sezonunu 29 maçta kaydettiği 6 gol, 4 asist ile tamamlamıştı.

Ne söylendi?

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Emre Mor’u kadrosuna kattı. 24 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Emre Mor’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

Emre Mor ne söyledi?

Takıma yeni katılan Emre Mor ise Jorge Jesus'tan öğreneceği çok şey olacağını düşünüyor:

"Yeni bir oyuncuyum. Hocamızın mizacı sert görünse de sevecen bir yanı var. İşini, ne yaptığını bilen birisi. Şimdiden çok fazla şey öğrendim."

"Süper Lig'i kazanmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de maç maç gitmemiz gerekiyor. Şu anda Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağız gibi bir cümle kuramam ama iyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Türkiye Kupası'nı da kazanabilecek güçteyiz."

Emre Mor, 𝟑 yıllığına resmen Fenerbahçe'de! 🤩 pic.twitter.com/aX64GAVqUa — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) July 2, 2022

"Hislerimi anlatmak istiyorum. Performansınız yukarı çıktığı zaman, bunu erken yaşlarda ve genç bir mentaliteyle yapınca sevdiğiniz işi yaptığınızı unutuyorsunuz. Son sezonumda zorluklar da yaşasam bu zorluklardan çıkarak tekrar sevdiğim işi yaptığımı düşünüyorum."

“Volkan hoca, yaptığımız ilk toplantıda sezon sonunda Fenerbahçe’ye gideceğimi söyledi. Volkan hocayı tanıdığım için çok mutluyum.”

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