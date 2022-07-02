Batur Altıparmak, Okay'ın Celta Vigo'dan kontratındaki özel bir maddeden dolayı ayrıldığını ve teklifleri değerlendireceklerini söyledi.

Celta Vigo'daki kontratını sonlandıran milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği merakla beklenirken, yıldız ismin menajeri Batur Altıparmak, oyuncunun geleceğine ilişkin gelişmeleri GOAL Türkiye'ye değerlendirdi. Okay'ın İspanyol ekibinden kontratındaki özel bir maddeyle ayrıldığını belirten Altıparmak, teklifleri değerlendirdiklerini söyledi.

Ne söylendi?

GOAL Türkiye editörlerinden Uğur Aktan'a konuşan Altıparmak, Okay'a yoğun bir ilginin olduğunu açıkladı:

"Okay'ın Celta Vigo'dan dördüncü sezonunun sonunda ayrılması bu takıma transfer olduğumuzda planladığımız bir durumdu. Trabzonspor'dan Celta Vigo'ya transferi sırasında biz dört, İspanyol ekibi beş senelik kontrat istemişti. Beşinci yılda önceki dört yıla nispeten daha yüksek bir maaş talep etmiş ve bu zaman geldiğinde bu miktarı ödemek istememeleri halinde oyuncunun takımdan ayrılabileceği maddesi üzerinde uzlaşmıştık.

"Beşinci yıla girerken kulüp bu bedeli ödemek istemedi ve Okay da kontratındaki maddeyi kullanarak takımdan ayrılmayı tercih etti. Şu ana ek basında çıkan haberlerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Herhangi bir Türk kulübüyle hiçbir görüşmemiz olmadı. Şu an sadece 24 saat geçti ama dokuz farklı kulübün temsilcisi Okay'ın durumuyla ilgili bilgi almak istedi.

"Türkiye'ye dönmek elbette ki seçeneklerden biri. Okay 24-25 yaşında olsaydı Türkiye'yi kesinlikle düşünmezdik ama şu anda bizim için elbette ki bir alternatif. Önceliğimiz Okay'ın kariyerine Avrupa'da devam etmesi ama yurt dışından teklifler istediğimiz seviyede olmazsa ya da yurt içinden, yurt dışına oranla çok daha iyi bir teklif alırsak elbette ki kariyerini Türkiye'de sürdürebilir.

"Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da kulüpler artık kolay kolay bonservis ödemeye yanaşmadığı için Okay gibi serbest oyuncular çok rağbet görüyor. Bu nedenle henüz bir gün geçmiş olmasına rağmen yoğun bir talep var. En doğru kararı vermeye çalışacağız"

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Premier Lig'de de oynadı

Celta Vigo'da geçirdiği dört yılda bir başka Premier Lig takımı Getafe'ye ve Premier Lig ekiplerinden West Bromwich'a da kiralanan Okay, İspanyol ekibine 2018 yazında 6 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. La Liga'da dört sezonda 87 karşılaşmaya çıkan Okay, Premier Lig'de oynadığı dönemde de West Bromwich'in vazgeçilmezi olmuş ancak takımının ligde kalmasına yetmemişti.

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