Ali Koç: Bu kokuşmuş düzeni yıkacağız!

Trabzonspor'un, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçın ardından Sarı Lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, hakem Ali Şansalan hakkında sert konuştu.

Trabzonspor maçının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, mücadelenin hakemiyle ilgili sert açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe, Süper Lig'in lideri olarak geldiği Trabzon'dan, 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Maçtan sonra galibiyetin sevincini yaşayan Trabzonspor, Süper Lig'in yeni lideri olurken Fenerbahçe'de ise maçın hakemine yönelik büyük bir tepki vardı.

Ne söylendi?

Müsabakanın hakemi Ali Şansalan için "Ali maç alan" ifadelerini kullanan Ali Koç hakem camiası için şu ifadeleri kullandı:

"Bu müsessenin ne kadar kokuşmuş olduğunu görüyorsunuz. Türkiye'de, futbolda kazanmanın veya kaybetmenin, düşmenin ya da şampiyon olmanın, sadece sahada belirlenmediği nosyonunu her geçen gün daha da iyi bir şekilde görüyoruz. Şu gördüğünüz olay, Türk futbolundaki hakem rezaleti artık bir norm oldu."

"Kanıksanmaya başlandı ama bu böyle gitmeyecek. Bu sistemin ne kadar garabet olduğunu sadece ben değil başkaları da söylüyor. TFF başkanı, Kulüpler Birliği başkanı, futbolcular, teknik direktörler değişiyor fakat bu arkadaşlar değişmiyor."

"Ali maç alan"

Trabzonspor maçında Koreli defans oyuncusu Kim'e verilen kırmızı kartın ardından mücadelenin seyrinin değiştiğini söyleyen Ali Koç, şunları söyledi:

"Haksız yere attı, 'Altay da yemeseydi' diyebilirsiniz. Esas olay işin geneline bakıyoruz. Bunu tribünden görerek söylüyorum. Çocuklar söylüyor. Hakemin Fenerbahçeli oyunculara yaptığı mimikler ortada. Bizim oyuncularımıza karşı kızgın ve agresifti. Trabzonsporlu oyunculara daha anlayışlıydı."

"Tavırları net belli. İlkokul çocuğu da bunu görür. Rize-Galatasaray maçı haddime değil ama değinmek zorundayım. Galatasaray bir gol yiyor. Net faul. Galatasaray üçüncü golü atıyor, net faul. Maçı 8 dakika uzatmış olmasına rağmen 4 dakika daha uzatıyor. Ali Şansalan değil, Ali maç alan. Üstüne basa basa söylüyorum"

Hakem camiasının değişmesi gerektiğinin de altını çizen Ali Koç, "Ne gücümüz varsa omuz omuza vereceğiz ve bu düzeni yıkmak için elimizden geleni yapacağız. Artık harekete geçme ve ayaklanma zamanıdır. Bugün Sabiha Gökçen'e giderek ilk adımı atalım. Böyle bir hazırlık var. Bunu muhakkak yapın. Daha 9. dakikada. Bugün Trabzonspor'un dört puan önüne geçecektik. Haftaya bir derbi daha var. Tam ayaklandık gideceğiz. Yine anlamsız, mantıksız bir hakem performansı. Buna bir yerde dur demek zorundayız."

"Bu insanlar, hakem camiası altında, gözlemcisi, temsilcisi, baştan aşağı kendini yeniden dizayn etmesi lazım. Bütün hakemleri bir gecede değiştiremeyiz. Bunların yarattığı güven ortamını minimize edebiliriz. Gözlemciler verdikleri puanları açıklayacaklar. Hakem atamaları MHK başkanı artık telefonlarla yapılmayacak. İki senedir doğrandık. Öğle veya böyle bu sistem değişecek. VAR hakemi saha hakemi ayrı olacak. Pek çok hakem belki çok daha iyi bir performans gösterecek" ifadelerini kullandı.

Pereira neler dedi?

Maçın ardından Portekizli teknik adam da hakem kararlarından memnun olmadığını dile getirdi:

"Kalitemizi sahaya yansıttık. Golü bulduk, ikinci golü de bulabilirdik ana Kim'in yaptığı iki faulün ikisine de hakem sarı kart gösterdi ve bir kişi eksik kaldık. 10 kişi kaldıktan sonra defansta organizeydik. Rakip topa sahip oldu ama kendi sahalarında çevirmeye izin verdik. Ama 85. dakikaya kadar dayanabildik. O dakikalarda hakemin vermiş olduğu bir kararla maç bitti. Hakem hakkında yorum yapmak istemiyorum, insanlar zaten yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Pereira, Trabzon'a kazanmak için geldiklerini vurgulayarak, "Maçtan önce oyuncularımızla yaptığım konuşmalarda da bunu dile getirdim. Beraberlik için gelmedik. Kazanmak için çok çalıştık, maalesef mümkün olmadı. Savaşmaya devam edeceğiz. Kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz. Önümüzde Avrupa maçı var. Bu maç geçmişte kaldı, bir şeyi değiştiremeyiz. Artık ileriye bakmamız lazım" diye konuştu.

Hakem Ali Şansalan ile maç içerisindeki konuşmasıyla ilgili gelen soruya ise Pereira, "Aslında saygısız bir şey yapmadım. Bahsettiğiniz şeyi hatırlamıyorum. Hakeme karşı bir harekette bulunmadım" cevabını verdi.

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