YORUM | Galatasaray kazandı ama gelecek için umut vermedi

Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor'u konuk eden Galatasaray, rakip takımın baskılı oyununa rağmen mücadeleyi kazanmayı başardı.

Galatasaray, Süper Lig’in 9. haftasına kadar mağlubiyet yüzü görmeyen Konyaspor karşısında, galibiyeti ne kadar çok istediğini maça çift forvetle başlayarak gösterdi. Sarı Kırmızılılar Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu’yla oynamanın avantajını kullanmak için oyuna direkt uzun paslarla başladı ama Konyaspor tarafı dengeli ve sakin görüntüsüyle orta alanda rahat bir görüntü sergiledi.

Ancak Konyaspor’un sakinliği 4 dakika sürdü ve Galatasaray Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, Sehic ve Skubic’in hatasından yararlanarak topu boş kaleye gönderdi. Galatasaray, bu sezonki en erken golünü atmış oldu. Sarı Kırmızılı taraftarların yoğun baskısıyla başlayan mücadelede gergin dakikalar da çok erken başladı. Konyaspor, yediği erken golün etkisini üzerinden atmakta zorlanmadı.

Savunmadan iyi pas yaparak çıkan Konyasporlu oyuncular, kanat organizasyonları ve sahipsiz topları orta alanda kazanmayı başardı. Konyaspor maçın ilk 15 dakikalık bölümünde, Bytyqi’yle sol kanadı fazlasıyla zorladı. Alpaslan ve Nelson sağlam bir görüntü sergilerken Galatasaray özellikle bu dakikalarda pas yapmakta güçlük çekti. Oyuna golle başlayan Sarı Kırmızılı ekip, kanat organizasyonlarında da eksik kaldı.

Hızlı hücumlar deneyen Galatasaray, Konyaspor savunmasını aşamadı ve Konya ekibi orta alandan kanatlara açtıkları toplarla rakibini hata yapmaya zorladı. Guilherme ve Skubic’in hücuma katkısı; Endri Çekici’nin orta alandaki kritik pas denemeleriyle Galatasaray bir süre savunmadan çıkamadı.

Halil 10 numara pozisyonunda etkili oynadı

Uzun toplarla Konyaspor yarı alanında çoğalmak isteyen Galatasaray’da özellikle Halil Dervişoğlu’nun 10 numaradaki performansı etkileyiciydi. Halil, kanatlara açtığı toplar ve oyunu rahatlatmasıyla Kerem ve Morutan’ı daha iyi bir şekilde kullanmaya başladı.

Galataray’ın yoğun bir ön alan baskısı olmayan anlarda Konyasporlu futbolcular, defanstan çıkarken kritik hatalar yapmaya devam etti ancak bu dakikalarda kaleci Sehic, Sarı Kırmızılılara gol şansı tanımadı.

Sarı kartı olan Taylan tedirgindi

Sarı Kırmızılı takım kendi yarı alanından çıkarken yine kritik toplar kaybetmeye devam etti. Konyasporlu Abdülkerim, topu Halil’den kapıp Muslera’yla karşı karşıya kalacakken topu ayağından açtı. İlk yarının son bölümünde Galatasaray takımı kendi alanında top yapmakta zorlandı. Bu sorun, uzun süredir devam etmesine rağmen çözülemeyen bir problem olarak göze çarptı. Bu anlarda sarı kartı olan Taylan, oyun içerisinde biraz daha tedirgin göründü.

İlk yarı Galatasaray’ın 1-0 üstünlüğüyle bitmiş olsa da sahada dengeli bir oyunun olduğunu söylemek mümkün. İki takım da son vuruşlarda başarısız olunca birbirlerinden hata yapmalarını beklediler. Hatayı maçın başında yapan Konya, devreye yenik girdi.

Müsabakanın ikinci yarısına iki takım da dengeli başladı. Konyaspor, Galatasaray’ın çıkarken top kaybı yapmasını sağlamak için özellikle ceza sahası yayında baskısını artırdı. Konyaspor; Serdar ve Btytqi ile kanatları zorlamaya devam etti. Devreden sonraki ilk 15 dakikada Konyasporlu futbolcular, eşitliği bozmak için uğraşsa da Muslera izin vermedi. Galatasaray, bu dakikalarda topa çok fazla sahip olamadı.

Serdar Gürler sağ kanadı iyi kullandı

Galataray’da Babel ve Emre Kılınç’ın oyuna dahil olmasıyla Sarı Kırmızılı takım, hücum organizasyonlarında daha agresif göründü. Sarı kartlı Taylan Antalyalı yerini Assunçao’ya bırakırken Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu’nun yerine oyuna girdi. Bu değişikliklerin ardından Konyaspor bir süreliğine temposunu düşürse de özellikle sağ kanattan Serdar Gürler’le etkili oldu.

Konyaspor’da, defans oyuncusu Abdülkerim’in savunmasından ani çıkışları, Galataray’ın dengesini bozmak için İlhan Palut’un önemli planlarından birisiydi. Golcü defans oyuncusu Abdülkerim, duran toplarda ve ani baskılarda Konyaspor adına etkili işler yaptı.

Konyaspor’un topla oynama oranı: %71

Maçın son bölümüne girilirken Konyaspor, sağlı sollu ortalarla gol şansı oluşturmaya çalıştı. Galatasaray, Konyasporlu oyuncuları durdurmakta zorlandı. Bu bölümde Konyaspor’un, Galataray deplasmanında topla oynama oranı %71 olarak dikkat çekti. Konyasporlu futbolcular 15 şutun 3’ünde kaleyi bulurken Galatasaray ise 9 şutun 5’inde kaleye isabet sağladı.

Konyaspor, Galatasaray ceza sahasında 36 kez topla buluştu

Konyaspor, sağlı sollu ataklarının yanı sıra orta alandan da etkili hücum varyasyonlarıyla Galatasaray’ı kendi yarı alanına hapsetti. Duran top şansları yakalayan Konyaspor, bu anlamda oyuncularını etkili kullanamasa da Galatasaray üzerindeki yoğun baskısını fazlasıyla hissettirdi. Konyasporlu futbolcular, Galatasaray ceza sahası içerisinde 36 kez topla buluştu.

Galatasaray, ikinci yarıdaki ilk köşe vuruşunu maçın 90. dakikasında kullandı.

Konyaspor’un özellikle ikinci yarıdaki oyunu beğeni kazanırken Galatasaray savunmada sağlam durdu ve tecrübeli kalecisi Muslera’nın da iyi performansıyla maçı kazanmayı başardı. Gelecek için umut vermeyen bir görüntüde olan Sarı Kırmızılı takım, bugünkü performansıyla taraftarlarını memnun etmedi.

Kötü oynarken kazanmak hem eksikliklerin görülmesi hem de giderilmesi açısından Galatasaray için iyi bir şans olacaktır. Konyaspor ise Galatasaray deplasmanındaki baskın oyunuyla Süper Lig’de adından sıkça söz ettireceğe benziyor.

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