YORUM | Bakasetas'ın zekâsı, Trabzonspor'u liderliğe taşıdı

Trabzon'da ilk golü bulan taraf Fenerbahçe olmasına rağmen ev sahibi Trabzonspor, özellikle ikinci yarıda oynadığı futbolla dev derbiyi kazandı.

Maç öncesinde Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yaptığı açıklamada Fenerbahçe karşısında kendi oyunlarını oynayacaklarını belirtti. Şüphesiz ki bu haber Fenerbahçe takımının maça dair konsantrasyonunu artırdı.

Süper Lig’de en erken gollerin atıldığı sezon olan 2021-2022 sezonunda Trabzonspor maçın ilk dakikalarında Gervinho ile gole çok yaklaştı. Ancak, Fenerbahçe geliştirdiği ilk atakta Rossi’nin ayağından golü buldu. İki takımın da kontrollü başladığı maçta, erken gelen pozisyonlar mücadelenin temposunu artırdı. Fenerbahçe, özellikle maçın ilk dakikalarında Trabzon yarı alanında iyi pas yaptı.

Trabzonspor maçın ilerleyen dakikalarında topun yönünü hızla değiştirerek Gervinho ve Abdülkadir Ömür’ü kullandı. Berat, orta sahanın savunma kontrolünü sağlarken Bakasetas için maç içerisinde rahat bir alan oluşturmak için uğraştı. Temposu bol maçta, iki takım da orta sahayı çok hızlı bir şekilde geçti.

Bordo Mavililer çok adamla hücum ederken Fenerbahçe, Trabzonspor savunmasının arkasına sarkarak pozisyon üretmeye çalıştı.

Fenerbahçe’de Kim Min Jae’nin, Djanini’yle girdiği mücadelede ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle oyunda zaten yüksek olan tempo daha da yükseldi. Bakasetas, serbest vuruştan Altay’ı avladığında genç file bekçisinin golde hatası vardı.

Kırmızı kart, Fenerbahçe’nin 3-4-3’üne darbe vurdu

Sarı Lacivertli takım 10 kişi kaldıktan sonra Ferdi Kadıoğlu, savunmaya destek vermek amacıyla hücum organizasyonlarında genellikle geride kalmayı tercih etti. Koreli futbolcunun gördüğü kırmızı kart, Fenerbahçe’nin 3-4-3’üne büyük bir darbe vurdu. Sarı Lacivertliler bir kişi eksik kaldıktan sonra, Gustavo defansa geçmek zorunda kaldı ve orta sahadaki oyun üstünlüğü Trabzonspor’a geçti.

İlk yarının son 10 dakikasına girilirken Fenerbahçe hızlı oyuncusu Rossi ile geçişleri çok hızlı yaparak pozisyon bulmaya çalıştı fakat Trabzonsporlu futbolcular savunmada agresif ve katıydı. Bordo Mavili savunma oyuncuları rakiplerine gol izni vermedi. Özellikle Edgar Le, Trabzonspor defans hattında güven verdi.

Trabzon’da 10 kişi kalan Fenerbahçe, rakip yarı alana geçmekte zorlandı. Özellikle Gustavo’nun da hakeme itiraz edip sarı kart görmesinin ardından Sarı Lacivertli takımın defans hattı oldukça savruk göründü. Trabzonspor’a karşı deplasmanda eksik kalan Fenerbahçeli futbolcular, Altay’ın hatalı gol yemesinin ardından maç içerisindeki temposunu ilk yarının sonlarına doğru tamamen kaybetti. Trabzonspor'un serbest vuruştan gelen golünde, Fenerbahçe barajını avlayan Bakasetas'ın zekâsı dikkate değerdi.

Sarı Lacivertli takımda Valencia ve Rossi etkili olmaya çalışırken Mesut Özil çok fazla topla buluşamadı. Portekizli orta saha oyuncusu Crespo ise savunmasının önünden aldığı topları hızlı bir şekilde kanatlara doğru oynamaya çalıştı ancak Fenerbahçe, ileride çoğalamadı.

Fenerbahçe, Süper Lig’de mağlubiyeti olmayan Trabzonspor karşısında 10 kişiyle ilk yarıyı 1-1 bitirdi. Bu skor, şüphesiz ki Fenerbahçeli futbolcuların devre arasına rahat girmesini sağladı.

İkinci yarının başında Trabzonspor, Fenerbahçe yarı alanında hızlı bir şekilde top çevirerek pozisyon aramaya çalıştı. Fenerbahçe, maçın bu anlarında savunmada beklerken rakibinin hata yapmasını bekledi. Trabzonspor sabırla saldırdı, Fenerbahçe ise aynı şekilde savunmadan asla ödün vermedi. Devrenin ardından ilk 10 dakikalık bölüm oldukça kısır geçti.

Sarı Lacivertli takım Valencia’ya uzun toplar atarak Trabzon yarı alanına geçmeye çalıştı. Ancak, Ekvatorlu futbolcu Trabzon savunması arasında topla buluşmakta zorlandı. Maçın son yarım saatlik bölümüne iki takım da hücumdayken çok fazla risk almadı.

Abdullah Avcı, oyun formasyonunu değiştirdi

Trabzonspor’da Bruno Peres’in yerine Dorukhan oyuna girerken Denswil’in çıkmasıyla maça Trondsen dahil oldu. Sakatlanan Nwakaeme yerine ise Yusuf Sarı girmişti. Bu değişikliklerin ardından sahadaki dizilişinde farklılık yapan teknik direktör Abdullah Avcı, Fildişili oyuncusu Gervinho’yu da forvetin merkezine doğru çekti.

Abdullah Avcı’nın oyun içerisindeki taktiksel değişikliğine, Fenerbahçenin Portekizli hocası Valencia’nın yerine Serdar Dursun’u alarak cevap verdi. Vitor Pereira’nın takımı uzun toplarla Trabzon yarı alanına geçmeyi planladı.

Trabzon, maçın son 20 dakikalık bölümüne girilirken Fenerbahçe yarı alanına daha fazla adamla geldi. Bu dakikalarda Fenerbahçe’nin Portekizli orta saha oyuncusu Crespo, Trabzonsporlu futbolcuların pas alış verişlerinde araya girerek takımı adına birçok tehlikenin oluşmasına engel oldu.

Bakasetas fark yarattı

Bordo Mavili takımda ise Bakasetas’ın etkili oyunu Trabzosporlu taraftarları hareketlendirdi. Yunan oyuncu, Trabzonspor’un savunma ve hücum geçişlerini etkili bir şekilde yönetmeyi başardı. Topu çok hızlı bir şekilde kanatlara gönderen Bakasetas; Yusuf Sarı ve Cornelius için gol pozisyonları hazırladı.

İkinci yarıda iki takımın oyuncuları da orta sahayı kalabalık tutarak çok dirençli bir performans gösterdiler. Fenerbahçe, 1 kişi eksik oynamasına rağmen savunmadaki kalabalık görüntüsüyle dikkat çekti.

Trabzonspor maçın son 10 dakikasına girildiğinde yoğun bir tempoyla Fenerbahçe kalesinde etkili olmayı sürdürdü. Trabzonlu futbolcular sabırla topu dolaştırıp pozisyon aradı ve bir topları direkten döndü. Fenerbahçe maçın bu anlarında savunmada kalabalık bir şekilde durmasına rağmen 1 kişi eksik oynamanın dezavantajını iyice hissetmeye başladı. Bu dakikalardan sonra Bordo mavili takım, uzun toplara ve kanar ortalarına dönünce gole bir adım daha yaklaştı.

Fenerbahçe’nin Macar stoperi Szalai ve Cornelius arasında yaşanan pozisyonun ardından hakem VAR kontrolünü yaptı ve penaltıyı verdi. Trabzonspor, Bakasetas’ın penaltıdan attığı golle 2-1’lik üstünlüğü yakalayınca rahatladı. Daha sonra Sarı Lacivertli takımda oyun konsantrasyonu tamamen dağıldı ve Trabzon’un 3. golü geldi.

Trabzonspor sabırlı oynadı

Trabzon ve Fenerbahçe, maça son derece cesur başladı ve karşılaşmayı izleyenler sahadaki mücadeleyi takdir ettiler. Gollü bir maç olacağına dair yapılan yorumları haklı çıkarırcasına bir oyun vardı sahada. Fenerbahçe ilk golü bulduktan sonra Koreli oyuncusunun atılmasıyla oyun üstünlüğünü tamamen rakibine bırakmak zorunda kaldı. Sabırlı oynayan ve ısrarla boş alan arayan Trabzonsporlu oyuncular, maçın son anlarında da olsa istediklerini aldılar. Trabzonspor sabırla, Fenerbahçe ise eksik kaldığı için yoğun bir tempoyla maçı bitirdi.

Bu sonucun ardından, Süper Lig’in yeni lideri Trabzonspor oldu. Fenerbahçe ise ligde 2. sıraya geriledi. Vitor Pereira’nın Fenerbahçesi; Abdullah Avcı’nın Trabzonspor’una mağlup oldu. Ancak, iki hocanın takımı da sahaya koydukları tempodan dolayı alkışı hak ediyor.

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