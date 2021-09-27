Cristiano Ronaldo'nun diyeti, Manchester United takımını kızdırdı

Portekizli yıldızın gelişiyle birlikte değişen Manchester United menüleri takımdakilerin huzurunu kaçırdı.

Cristiano Ronaldo, İngilitere'nin yolunu tutmasının ardından Manchester United aşçısına kendi menüsünü dayattı.

36 yaşındaki yıldız, yaz transfer döneminde sürpriz bir karar alarak Juventus'tan ayrıldı ve eski kulübüne döndü.

Ancak Ronaldo'nun bazı talepleri takım arkadaşlarının hoşuna gitmiyor gibi görünüyor.

Manchester United'dakiler Ronaldo diyetinden neden rahatsız?

The Sun'ın haberine göre; Cristiano Ronaldo, Manchester United'a gelmesinin ardından kulübün aşçısına kendi menüsünü dikte etti.

Portekizli yıldızın listesindeki bazı yemekler soyunma odasında bir miktar huzursuzluğa neden oldu. Özellikle yumurta ve morina ile yapılan bir Portekiz yemeği 'Bacalhu'.

Kırmızı Şeytanlar'ın oyuncuları 'Bacalhu' yemeğini hiç beğenmedi.

Ayrıca Ronaldo, ahtapotu çok seviyor ancak çoğu takım arkadaşı bu yemekten hoşlanmıyor.

Proteinler, jambon dilimleri, yumurta gibi besinlerle protein içerikli beslenmeye çalışan Portekizli yıldıza şefler yardım etmeye çalışıyor.

Ronaldo arkadaşlarını şaşırttı

Öte yandan yedek kaleci Lee Grant, Ronaldo'nun menüsü hakkında geçtiğimiz günlerde Grant talkSPORT'a şunları söylemişti:

"Otelde cuma gecesiydi. Cuma gecesi genelde yemeği bitirdikten sonra bazı kaçamaklar olur. Biraz elmalı muhallebi, biraz kek ve krema gibi.

“Şimdi size söylüyorum, tek bir oyuncu elmalı muhallebiye ve keke dokunmadı. Çünkü herkes oturdu ve çocuklardan biri bana 'Cristiano'nun tabağında ne var?' dedi.

"Bu yüzden Ronaldo'nun sahip olduklarına tüyler ürpertici bir bakış atıyorduk. Hayal edebileceğiniz en temiz, en sağlıklı tabak. Tek bir oyuncunun ayağa kalkıp ortaya konan o abur cuburları yemeye cesaret edememesi beni çok şaşırttı.”

Manchester United'ı ne bekliyor?

Premier Lig'de oynadığı 6 karşılaşmadan 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Manchester United topladığı 13 puanla 4. sırada yer alıyor.

Kırmızı Şeytanlar, 2 Ekim'de Everton'ı konuk edecekler ancak ondan önce 29 Eylül'de Villarreal ile Şampiyonlar Ligi mücadelesi verecekler.

Daha fazlası