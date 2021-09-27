Eski Fenerbahçeli futbolcu Sezer Öztürk dehşeti yaşattı: 1 ölü, 4 yaralı

Eski futbolcu ve arkadaşının trafikte yaşadıkları tartışmanın ardından 5 kişinin yaşamını gasp ettiği iddia edildi.

Eski Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı futbolcu Sezer Öztürk trafikte 'yol verme problemi' yüzünden otomobilinden ateş açtığı iddia edildi.

35 yaşındaki Sezer Öztürk, Almanya'da Leverkusen altyapısında başladığı futbol kariyerini 2015 yılında Beşiktaş'ta sonlandırdı.

Nürnberg, Fenerbahçe ve Başakşehir gibi takımların da formalarını terleten Öztürk, trafikte saçtığı dehşetle gündem oldu.

Neler yaşandı?

İHA'nın haberine göre; Sezer Öztürk ve arkadaşı, 19 Eylül'de Şile otoyolu Paşaköy mevkinde seyir halindeydi.

Halil İbrahim S., babası, ağabeyi ve arkadaşları ise Paşaköy mevkine piknik yapmak için gitti.

Sezer Öztürk ve arkadaşı patika yoldan aracıyla geçmek için Halil İbrahim S.'den yol istedi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA!



Sezer Öztürk'ün işlediği cinayetten ilk görüntüler ortaya çıktı... pic.twitter.com/HyNn3oMNig — Sabah Spor (@sabahspor1) September 27, 2021

Halil İbrahim S. yol vermek istediği sırada ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Sezer Öztürk'ün arkadaşı ve Halil İbrahim S.'nin ailesinin dahil olmasıyla tartışma kavgaya dönüştü.

Sezer Öztürk, lüks otomobilinden ateş saçarken Halil İbrahim S.'nin kurşunlardan kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yaşanan kavgada Halil İbrahim S. hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Yaralanan vatandaşların tedavileri ise hastanede sürmekte.

Hayatını kaybeden Halil İbrahim S. ise Nişantepe mezarlığına defnedildi.

Sezer Öztürk tutuklandı mı?

Polisten henüz resmi bir açıklama gelmezken Fanatik'in iddiasına göre; Sezer Öztürk cinayet iddiasıyla gözaltına alındı ve ardından nöbetçi savcıya çıkartılıp tutuklandı.

Milliyet'in bilgisine göre ise eski futbolcu için "kasten öldürme" suçundan soruşturma açıldı ve şu anda her yerde aranıyor.

Görgü tanıkları ne söyledi?

Olayı gören mahalle sakini, şu şekilde konuştu:

"Ölen arkadaş buradan koşmaya başladı, onları kovalamış. Öldüren kişi araçla geldiği ortak noktada karşılaştılar. Ölen kişi kaçmayı başlayınca gürültüye dışarı çıktık. "Siz karışmayın, sizlik bir durum yok, hedefim o" dedi.

Silahı çatır çatır sıkmaya başladı, adamı öldürdü. Her şey bir anda oldu ne olduğunu anlayamadık.

Planlı projeli bir olay, adamı gözümüzün önünde öldürdü. Mahalle ayağa kalktı, 2 el halkın üzerine ateş açtı. Yabancı plakalı aracıyla kaçmaya başladı."

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