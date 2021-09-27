A Milli Takım'ın yeni antrenörü Stefan Kuntz, Türkiye'nin 10 yılını böyle kurtardı

Türkiye'nin çiçeği burnunda teknik direktörü Stefan Kuntz'un 10 yıl sol beke ihtiyacı yok.

Alman teknik direktör, Hamit Altıntop ile yaptığı görüşmede Türkiye'nin 10 yılını kurtardı.

A Milli Takım'da Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından görevi Stefan Kuntz almıştı.

58 yaşındaki teknik adamın Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan Yılmaz hakkında övgü dolu sözlerle bahsettiği öğrenildi.

Stefan Kuntz ne söyledi?

Fotomaç'ın haberine göre; Stefan Kunt, milli takımın başına gelmesinin ardından Türk futbolcuları mercek altına aldı.

Alman çalıştırıcı, Hamit Altıntop ile bir görüşme gerçekleştirdi ve Rıdvan Yılmaz için şu ifadeleri kullandı:

"20 yaşında olmasına rağmen çok akıllı oynuyor. Fizik gücünü artırması halinde Avrupa'nın önemli takımlarında rahatlıkla forma giyer.

Milli takımın en az 10 yılını kurtarır."

Rıdvan Yılmaz ne yaptı?

Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan Yılmaz ise bu sezon siyah-beyazlılar ile 6 karşılaşmada boy gösterdi.

Son üç maçta 2 gol kaydeden Rıdvan bir de asist üretti.

Performansıyla dikkatleri üzerine çeken 20 yaşındaki oyuncuya Şenol Güneş çok fazla şans vermemişti.

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