Cristiano Ronaldo Barcelona'ya mı transfer oluyor?

Juventus'un yıldızı takımla antrenmanla başlasa da hakkındaki spekülasyonlar dinmiyor.

Avrupa futbolundaki transfer piyasasının en popüler figürleri Kylian Mbappe ve Erling Haaland olsa da şu sıralarda bonservisi elinde olan Lionel Messi'nin yanı sıra Cristiano Ronaldo da bu yaz farklı bir takıma imza atabilir.

Juventus ile çalışmalara başlayan Portekizli yıldız, İspanyol basınına göre üç dev takımın hayallerini süslüyor.

AS'ta yer alan habere göre Ronaldo her ne kadar İtalyan devinin yeni sezon öncesi yaptığı çalışmalarda yer alsa da Juventus cephesi Portekizli yıldızın takımda kalacağını doğrulamakta zorlanıyor. Jorge Mendes'in tercihleri ve Juventus soyunma odasındaki Ronaldo memnuniyetsizliği de söylentilerin her geçen gün artmasına neden oluyor.

Favori Manchester United

Tüm bunlar Juventus yönetimini tedirgin ederken, Ronaldo'nun eski takımları Manchester United ve Real Madrid'in yanı sıra PSG de gelişmeleri yakından takip ediyor. United'dan ayrılmasından bu yana Kırmızı Şeytanlar'ı her zaman güzel sözlerle anan Ronaldo'nun yeni adresi olma konusunda favori şimdilik Manchester United gibi görünüyor.

Ronaldo'nun yeni takımının hangisi olacağına dair bahis açan bahis büroları United'a yüzde 36'lık ihtimalle 2.75 oran verirken bu ihtimalin bir hayli güçlü olduğunu da ortaya koydu. PSG 3.5 oranla ikinci sırada yer alırken, Real Madrid'in oranı ise 6 oldu.

Ronaldo'nun Barcelona'ya transfer olma ihtimalini de değerlendiren bahis şirketleri, Katalan ekibine yüzde 4 ihtimalle 23 oran verdi.

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