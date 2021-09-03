Crespo: “Milan, Liverpool’dan intikam almalı!”

Efsanevi Milan-Liverpool maçında hayal kırıklığı yaşayan tarafta olan Hernan Crespo, takımından tekrar bir intikam bekliyor.

İstanbul’da oynanan ve tarihin en büyük geri dönüşlerinden birine sahne olan 2005 Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool, 3-0 geriden gelerek Milan’ı alt etmeyi başarmıştı.

2021-22 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek iki takım da B Grubu’nda yer alıyor ve dolayısıyla tekrar karşı karşıya gelecek.

Milan’ın o maçta kadrosunda yer alan Hernan Crespo ise takımından intikam beklediğini dile getirdi

Neler söylendi?

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport’a konuşan Crespo, 2005 finaline ve iki takımın eşleşmesine dair şunları söyledi:

“O maç bende hâlâ bir yaradır. Liverpool ve Milan, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’nde tekrar karşılaşacak ve bunun benim için ne anlama geldiğini biliyorsunuz.”

“2005’teki finalin ilk yarısında iki gol kaydetmiştim. Ondan sonra 2007’deki finalde Milan Liverpool’u mağlup etti. Ancak yine de Pioli’nin öğrencilerinden bu sene bizim intikamıızı almalarını ve Milan’ın kim olduğunu herkese göstermelerini istiyorum.”

Crespo’dan Serie A değerlendirmesi

Arjantinli eski yıldız, Milan’ın şampiyonluk yarışında yer alacağını düşünüyor:

“Halihazırda şampiyonluk yarışının içindeler, belki favori değiller ama bu yaz önemli bir yatırım yaptılar.”

“Juventus ve Milan, ligin iki favorisi ancak Milan da şampiyonluk mücadelesi verebilir. Uzun süredir bir kupa kazanmadılar ve başarıya açlar. Bu heves, rakipleriyle aralarındaki boşluğu kapatmalarına yardımcı olabilir.”

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