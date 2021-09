"Copa America finalinden önce PlayStation oynadım!"

Tecrübeli kaleci, video oyunu oynamanın rahatlamasına yardımcı olduğunu ve hatta Copa America finalinden önce de oynadığını söylüyor.

Arjantin ve Aston Villa'nın kalecisi Emiliano Martinez, Call of Duty ile her gece PlayStation'da iki saat geçirdiğini söyledi.

Martinez, bu yaz Brezilya'ya karşı oynadıkları Copa America finalinden önce video oyunları oynadığını ve bunun rahatlamasına yardımcı olduğunu iddia etti.

Video oyununun etkisi bilinmez ancak Arjantin rakiplerini 1-0 yendikten sonra kupayı kaldırırken Martinez de finali gol yemeden tamamladı.

Emiliano Martinez ne söyledi?

YouTube'da Sebas Fernandez ile konuşan Martinez, şu ifadeleri kullandı:

"Gerçek şu ki, her gece PlayStation oynuyorum. İki saat. Bu benim özel alanım, dikkatimi dağıtma anım."

"Bunu seviyorum çünkü kafam dağılıyor. Ailemle vakit geçiriyorum ve Mar del Plata'daki arkadaşlarımla tek başıma oynayabileceğim bir yer var. Tüm seyahatlerimde oyunları yanıma alıyorum."

"Brezilya ile finalden önce birkaç maç yaptım. Bir süre sonra da gerçek finali oynamaya gittim. Beni rahatlatıyor ve eğlendiriyor."

"Mar del Plata'da yaşarken bütün günümü topla geçirdim ama geceleri video oyunlarıyla geçti. Bugün hala oradaki arkadaşlarımla görüşüyorum ve onlarla Call of Duty oynuyorum. Bu oyunu seviyorum, ben bir katilim ve rakiplerimi aramaya çıkıyorum."

"Arjantin takımındakiler de seviyorlar bazen kağıt, Call of Duty, Among Us oynuyoruz, bazıları FIFA oynuyor, masa tenisi turnuvaları yapıyoruz. Takımdakiler rekabetçi ve böyle bir araya geliyoruz."

"Bir eleme maçından önce bir odada 10 kişi vardı ve sabah ikiye kadar oyun oynadık. Çok eğlendik."

Arjantin'den Martinez'e çağrı

Aston Villa yıldızı, Arjantin'in yaklaşan Dünya Kupası elemelerine çağrılan üç Premier Lig oyuncusu arasındaydı.

Karantina kısıtlamaları nedeniyle son Arjantin ve Brezilya karşılaşmasında yaşanan olayların ardından Arjantin, benzer bir sonuçtan kaçınmak istiyor.

