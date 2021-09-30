Felipe Melo'dan canlı yayında gaf: "Karımla sevişeceğim"

Palmeiras, Libertadores Kupası'nda finale yükselirken bu zafer en çok Felipe Melo'nun işine yaradı.

Takımıyla birlikte finale yükselmenin mutluluğunu yaşayan Felipe Melo, "son üç-dört gündür" kendini tamamen futbola verdiğini söylüyor.

CONMEBOL Libertadores Kupası yarı final rövanş maçında, Brezilya'nın köklü kulüpleri Atletico Mineiro ile Palmeiras karşılaştı.

Belo Horizonte kentindeki Mineirao Stadı'nda oynanan mücadele, ev sahibi Atletico Mineiro'dan Vargas'ın 52 ve Palmeiras'tan Dudu'nun 68. dakikada attığı golleriyle 1-1 bitti.

Golsüz biten ilk maçın rövanşının 1-1 tamamlanmasıyla Palmeiras, deplasmanda gol atmanın avantajıyla adını finale yazdırdı.

Felipe Melo ne söyledi?

Finale yükselmelerinin ardından ESPN yayınına katılarak duygularını paylaşan Felip Melo çok çalıştıklarını ifade etmek için yaptığı espiriyle herkesi güldürdü:

"Şimdi akşam yemeği yiyeceğim, sonra karımla sevişeceğim, çünkü son 3 veya 4 gündür böyle bir şey yapmadım.

Maçtan önceki gün asla yapmam çünkü oyuna odaklanmam gerekiyor!"

Palmeiras'ın finaldeki rakibi kim?

Brezilya ekibi Flamengo, Ekvador temsilcisi Barcelona SC'yi yarı finalde 2-0 mağlup etti.

Rakibine ilk maçtan sonra rövanşta da 2-0 üstünlük sağlayan Flamengo, finalde Palmeiras ile karşılaşacak.

2021 Libertadores Kupası finaline, 27 Kasım'da Uruguay'ın beşkenti Montevideo'daki Yüzüncü Yıl Stadı ev sahipliği yapacak.

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