Conte'den Tuchel'i kızdıracak Lukaku yorumu

Chelsea'nin ve Belçikalı oyuncunun eski teknik direktörü, Romelu Lukaku'ya ilişkin çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Thomas Tuchel yönetiminde oynadığı son üç karşılaşmayı da kazanamayan son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea, Juventus'a da 1-0'lık skorla boyun eğerken, Londra ekibine yönelik eleştiriler de başladı. Romelu Lukaku'nun ve Chelsea'nin eski teknik direktörü Antonio Conte, Chelsea'nin Belçikalı yıldızı kullanmayı bilmediğini öne sürdü.

Conte ne söyledi?

Sky Sport İtalya için Juventus - Chelsea karşılaşmasını yorumlayan Conte, Lukaku'nun mevcut performansının üzerine çıkabileceğini söyledi:

"Lukaku zaten şu an çok yüksek seviyede futbol oynuyor ancak emekli olana kadar durmadan daha iyisini hedeflemeli. Her şeyden önce sahip olduğu teknikle daha iyisini yapabileceğine inanıyorum.

"Eğer böyle bir santrforunuz varsa onu kullanmalısınız ve Chelsea'nin onu nasıl kullanacağını hala tam anlamıyla çözdüğünü sanmıyorum.

"Chelsea'de geçen sezon doğru bir santrfor yoktu ve bu nedenle oyuncuların mevkilerini değiştirmeyi tercih etmişlerdi ancak bu sezon Lukaku'ya sahipler. Onu nasıl kullanacaklarını anlayabilirlerse bu sezon da başarılı olabilirler. Bir teknik direktör oyuncularını geliştirebiliyorsa iyidir.

"Lukaku ile iki yıl boyunca harika bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Lukaku ceza sahasında etkili ama orta sahada top aldığında da inanılmaz hızlı. Hem nokta santrfor hem de orta sahadan ataklara katılabilen bir oyuncu bulmak zor.

"Bütün bu özellikleri Erling Haaland'da da görebiliyorum. Lukaku'yu uzun bir zamandır takip ediyorum ve Chelsea'de olduğum dönemde de istemiştim."

Conte ile parlamıştı

Yaz transfer döneminde 98 milyon sterlin karşılığında transfer olduğu Chelsea'nin en pahalı oyuncusu olan Lukaku, takımıyla oldukça iyi bir başlangıca imza atmıştı. İlk üç Premier Lig maçında üç gol atan ancak sonrasında oynadığı iki maçta fileleri havalandırmayı başaramayan 28 yaşındaki santrfor, geçtiğimiz sezon Conte ile birlikte çalıştığı Inter'i 30 golle sırtlayan isim olmuştu.

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