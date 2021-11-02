"Çocukluk arkadaşı Gerard Pique, Lionel Messi'ye ihanet etti"

Bu yaz Barcelona'dan ayrılarak PSG'ye imza atan Lionel Messi, sessizliğini Sport'a verdiği röportajla bozaraj başkan Juan Laporta'ya olan kırgınlığını dile getirmişti.

Laporta’nın basına yaptığı açıklamaların kendisini üzdüğünü söyleyen Messi, buna karşın Barcelona’ya olan sevgisini yineledi ve bir gün kulübe dönmek istediğini belirtti.

Ekim ayında RAC1’e konuşan Laporta, maaş limiti yüzünden kontrat öneremedikleri Messi için, “Barcelona’da para almadan oynamasını beklerdim” ifadesini kullanmıştı.

Messi ise Laporta’nın sözlerine şu şekilde yanıt verdi:

“Barcelona’da kalmak için mümkün olan her şeyi yaptım. Bana kimse “bedava oynamak ister misin?” diye sormadı.

“Maaşımda %50 indirime gitmemi istediler ve bunu sorunsuz bir şekilde kabul ettim. Ailem ve ben, Barcelona’da kalmak istiyorduk.”

Pique'nin ihaneti

SPORT’tan Lluis Mascaro; Messi’nin ayrılık sürecinde kulüpteki en eski dostlarından birinin ihanetine uğradığını iddia etti.

Radioestadio Noche’ye konuşan Mascaro, “Gerard Pique, Laporta’ya Messi’nin takımdan ayrılmasının kötü olmayacağını söyledi. Messi de bunu biliyor” sözlerini kullandı.

Röportajda eski takım arkadaşlarıyla hala bağlantı halinde olup olmadığı sorulan Messi, her ne kadar birlikte oynamasalar da yakın dostlarından biri olan Sergio Agüero ile sık sık görüştüğünü, Sergio Busquets ve Jordi Alba ile de teması kesmediğini söylemişti.

Arjantinli yıldızın, La Masia günlerinden bu yana omuz omuza top koşturduğu Gerard Pique’nin adını anmaması ise dikkat çekti.

Hiçbir konuda sözünü sakınmayan Pique’nin bu iddialar karşısında suskun kalmaması sürpriz olmaz. Kısa süre içinde hikayeyi bir de tecrübeli savunmacının perspektifinden dinleme şansı bulabiliriz.

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