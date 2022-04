CM/FM Efsaneleri | Freddy Adu

ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen 1994 Dünya Kupası ile esmeye başlayan futbol rüzgarı, 2002 Dünya Kupası'nda beklenmedik şekilde gelen çeyrek finalle hızını iyice arttırmıştı. Güney Kore, Portekiz ve Polonya ile birlikte yer aldığı D Grubu'nu Asya temsilcisinin ardından ikinci sırada tamamlayan ABD, son 16 turunda komşusu Meksika'yı elemişti. ABD'nin peri masalına turnuvanın ağır abilerinden Almanya nokta koysa da, futbol ateşi yanmıştı bir kere. Birilerinin yeni nesil adına meşaleyi taşıma görevini üstlenmesi gerekiyordu.

Kahramanlara meraklı ABD kültürü, futbolun seçilmiş kişisini bulmakta gecikmedi. Gana kökenli Freddy Adu ülkeye geliş hikayesiyle fırsatlar ülkesi Amerika tarafından kucaklanmak için biçilmiş kaftandı. 2 Haziran 1989'da, Gana'nın Tema şehrinde dünyaya gelen Adu'nun ABD bileti kelimenin tam anlamıyla piyangodan çıkmıştı. Annesi Emelia, Freddy henüz sekiz yaşındayken Yeşil Kart kurasını kazandı ve Adu ailesi Maryland eyaletindeki Rockville şehrine taşındı.

Getty

Futbolla Gana'da tanışan Adu, Amerika'da da meşin yuvarlağın peşinden koşmaya devam etti. Olimpik Gelişim Programı'na dahil olduktan sonra Lazio, Juventus gibi köklü kulüplerin katıldığı bir U14 turnuvasında parladı. Takımı şampiyon olurken, Adu hem gol kralı olmuş, hem de turnuvanın en değerli oyuncusu seçilmişti. Daha 14 yaşındayken üzerine "Yeni Pele" etiketi yapıştırıldı ve daha yeni kök salmakta olan ülke futbolunu sırtlama görevi bir anda omuzlarına yüklendi.

2004 MLS draftında DC United tarafından birinci sırada seçilen 14 yaşındaki Adu, ABD'deki tüm spor dallarında profesyonel kontrat imzalayan en genç oyuncu oldu. Aslında draftta birinci seçim hakkı Dallas Burn'e aitti, fakat MLS yönetiminin devreye girmesiyle iki takım arasında bir takas gerçekleşti ve Adu'nun yaşadığı yere yakın olan DC United takımında oynaması sağlandı.

AFP

Adu o kadar gençti ki, neredeyse MLS'te attığı her adım yeni bir rekordu. 3 Nisan 2004'te sezonun ilk maçında San Jose Earthquakes'e karşı ikinci yarıda oyuna girerek ABD profesyonel spor tarihinde sahaya çıkan en genç isim oldu. Sadece iki hafta sonra ise; şimdilerde New York Red Bulls adıyla izlediğimiz New Jersey Metrostars ağlarını havalandırarak MLS tarihinin en genç golcüsü unvanını ele geçirdi. Nike ile yüklü bir sponsorluk anlaşması imzalayan Adu, ESPN tarafından LeBron James'ten daha büyük bir yetenek olarak gösteriliyordu. Adu yangınını körükleyenler arasında bizzat Pele de yer alıyordu. Brezilyalı efsane onu genç yaştaki yükselişiyle Mozart'a benzetmişti.

Fakat çok hızlı ulaştığı şöhret ve akıl almaz boyuttaki beklentiler Adu'ya ağır gelmişti. Beklenen patlamayı yapamadıkça heyecan yerini hayal kırıklığına, hayaller ise umutsuzluğa bıraktı. 2006'da iki haftalığına Manchester United ile deneme idmanlarına çıksa da, İngiltere'ye yaptığı bu kısa ziyaret manşetleri süslemekten öteye gitmedi. Adu o dönemde spot ışıklarının kendisini nasıl olumsuz etkilediğini şu sözlerle anlatıyor:

"Annem bana ve kardeşime bakmak için iki-üç farklı işte çalışıyordu. Nike gelip size milyon dolarlık bir kontrat teklif ettiğinde, MLS daha 14 yaşındayken sizi ligin en çok kazanan futbolcusu yapmak istediğinde buna hayır diyemezsiniz."

"Benden istenen her şeye evet dedim. Sürekli reklamlarda oynadım, röportajlar verdim. Bu benim futbolumdan bir şeyler götürdü. İnsanlar beni bir futbolcudan çok bir reklam yüzü olarak gördü."

AA

Adu, MLS'te DC United ve Real Salt Lake formaları giydikten sonra 2007'de Benfica'yle anlaşarak Avrupa'ya adım attı. Portekiz ekibindeki dört yılının büyük bölümünü kiralık olarak farklı kulüplerde geçiren Adu, seçilmiş kişiden futbol gezginine dönüşmüştü. Kariyeri boyunca 15 farklı kulüpte oynayan Adu'nun yolu Türkiye'den de geçti. 2011'de Benfica'dan o dönemde 1.Lig'de mücadele eden Çaykur Rizespor'a kiralanan Adu, Türkiye'de 13 maçta dört gol atıp, iki asist yapmıştı. 2018'de kariyerine ara veren Adu, 2020'de bir süre İsveç ekibi Österlen ile antrenmanlara çıktı. Ancak fiziksel açıdan son derece yetersiz bulunan Adu'nun profesyonel futbola geri dönme girişimi resmi bir maça bile çıkamadan son buldu.

Tek suçu yanlış çıkan bir kehanetin öznesi olarak gösterilmek olan bu talihsiz adam, şimdilerde ülkeden ülkeye, şehirden şehire dolaşıp futbola tutunmaya çalıştığı yılları arkasında bırakmaya çalışıyor.

"Unutmak zorundasınız. Yoksa kendinize eziyet edersiniz."