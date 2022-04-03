CM/FM Efsaneleri | Mark Kerr

Championship Manager oynayıp da Mark Kerr'ü bir kez bile transfer etmemiş kimse yoktur. Her yeni 'save' açıldığında arama sayfasına adı ilk yazılan isimlerden biriydi. Tsigalko, Aghahowa, Kallström, Kerr diye uzayıp giden liste ekran başındaki futbolseverlere yıllar boyunca sayısız şampiyonluk ve tarifsiz bir mutluluk getirdi.

Ancak Mark Kerr, gerçek hayattaki kariyer çizgisinin oyundakine olan uzaklığıyla CM efsaneleri skalasının yanlış tarafındaydı. Kerr'e geçmeden önce, skalanın doğru tarafında kalan birine ufak bir parantez açalım. Benim CM 01/02'deki favori merkez orta saham Rafael van der Vaart'tı. Hollandalı maestro daha o yıllarda, adı Ajax altyapısı olan galaksinin futbol evrenine armağan ettiği en yeni yıldız olarak dikkat çekmeye başlamıştı. Belki orada beklendiği kadar kalamadı, ama Van der Vaart, Mark Kerr'ün aksine zirveye tırmanarak oyundaki potansiyelinin hakkını veren isimlerden biri oldu. 2005'te Hamburg'a, 2008'de ise Real Madrid'e transfer olan Van der Vaart, 2010 Dünya Kupası'nda final oynayan Hollanda milli takımının da bir parçasıydı.

Elbette oyunda Van der Vaart'ı transfer etmek Mark Kerr'e kıyasla çok daha zordu. Kerr hem ucuz, hem de düşük profilli takımlara bile alınabilen bir oyuncu olduğu için gariban dostuydu. Böyle oyuncular menajerlik tutkunlarının gönlünde her zaman ayrı bir yere sahip olmuştur. Kerr oyundaki yetenekleri ve performansıyla gönüllerdeki yerini pekiştirmiş, hepimizin kalbine taht kurmuş, sonra da çıkıp o tahtın üzerine kurulmuştu. Aslında gerçek hayatta kariyerine yaptığı ümit verici başlangıca bakılırsa, oyunda neden bu kadar büyük bir potansiyel olarak var olduğunu anlamak zor değil.

GOAL

Henüz 16 yaşında Falkirk kulübünün kapısından giren Kerr, 1998/99 sezonunun sonlarına doğru A takım formasını ilk kez sırtına geçirdi. Kısa sürede takımın orta sahadaki vazgeçilmezi olan bu çelimsiz İskoç, 2000/01 sezonunda İskoçya ikinci liginin en iyi genç oyuncusu seçildi. 2003'te Dundee United'a transfer olarak İskoçya Premiership'e adım atan Kerr'ün buradaki beş yıllık macerası tatsız bir anıyla son buldu. 2008'de İskoçya Lig Kupası finaline yükselen Dundee United'a favori Rangers karşısında şans verenlerin sayısı çok azdı. Fakat Dundee United 1-0 öne geçti ve uzun süre üstünlüğünü korudu. 85. dakikada ceza sahasında yaşanan bir karambolün ardından top kahramanımızın önünde kaldı. Kerr meşin yuvarlağı uzaklaştırmak yerine kaleciye oynamayı tercih etti, fakat kısa düşen pası kapan Kris Boyd skoru eşitledi. Maç önce uzatmalara, ardından penaltılara, kupa ise Rangers'a gitti.

Kerr, 22 yıl süren profesyonel kariyerinin sadece bir yılını İskoçya dışında geçirdi. 2010'da Yunan ekibi Asteras Tripoli'yle anlaşan Kerr, burada yalnızca 12 maça çıkabildi ve 2011/12 sezonunun başında takımdan ayrıldı. Aberdeen, Dunfermline, Dundee, Partick Thistle, Queen of the South formaları da giyen Kerr, 2015'te başladığı yer olan Falkirk'e döndü. Burada geçirdiği üç yılın ardından soluğu Ayr United'da aldı.

Futbolculuk hayatının son iki yılında, formasını giydiği Ayr United'da aynı zamanda yardımcı antrenörlük de yapmaya başlayan Kerr, çok geçmeden teknik direktörlük görevini de üstlendi. Sezonun daha başlarında Sandy Stewart'ın görevine son verilince Kerr bir anda kendini hem saha içinde, hem de sana kenarında takıma komutanlık yaparken buldu. 2019/20 sezonunda İskoçya'nın ikinci seviyedeki ligi olan Championship'te kendine 16 maçta forma veren Kerr, ikinci sezonunda ise ligde yalnızca bir maça çıktı. Şubat 2021'de tek galibiyetle geçilen 10 maçlık bir periyodun ardından görevden alınan Kerr, kendini daha fazla oynatmadığı için pişmanlık duyduğunu söylemişti. Sportif başarı gelmese de, Kerr ve yardımcısı Mick McArdle profesyonellik anlayışlarıyla kısa sürede kulübün çehresini değiştirmeyi başarmış ve övgü toplamıştı.

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Ayr United'dan ayrılıp kramponlarını astıktan sonra kısa bir süre herhangi bir kulüpte görev almayan Kerr, 24 Mart 2022'de Edinburgh City'de yardımcı antrenörlüğe başlayarak saha kenarına döndü. CM fanatikleri 40 yaşındaki teknik adamın kariyerini ilgiyle takip etmeye devam edecek.