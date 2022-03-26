CM/FM Efsaneleri | Sergey Nikiforenko

Shakhtyor Soligorsk altyapısından yetişen Sergey Nikiforenko, 1994'te A takıma yükseldi ancak ilk sezonunda sadece iki maçta görev yapabildi. Genç oyuncunun yuvaya dönüp başarılı olmadan önce dışarda biraz pişmesi gerekecekti. Önce SKAF Minsk, ardından Dinamo-93 takımlarında forma giyen Nikiforenko, 1998'de Shakhtyor Soligorsk'a döndü ve kariyerinin sonuna kadar bir daha kulüpten ayrılmadı. Soligorsk şehrinde 14 sezonda 348 maça çıkan Nikiforenko, attığı 93 gol ve yaptığı 46 asistle bir kulüp efsanesine dönüştü. Ama onun efsanesi ne 100 bin nüfuslu Soligorsk şehriyle, ne de Belarus topraklarıyla sınırlıydı.

Nikiforenko anavatanında inşa edeceği parlak kariyerin daha ilk adımlarını atarken, Championship Manager sayesinde çoktan dünya çapında bir yıldıza dönüşmüştü. CM 01/02'de Belarus'un diğer süper yetenekleri Maxim Tsigalko, Vitaly Kutuzov ve Andrey Milevskiy ile birlikte mahşerin dört atlısını oluşturan Nikiforenko tüm sanal menajerlerin aradığı oyuncuydu.

GOAL

Oldukça makul bir bedelle kadronuza katabileceğiniz Nikiforenko'nun oyunda gerçek hayata en çok benzeyen yönü sadakatiydi. Nikiforenko, CM'de de hiçbir zaman mutsuz olmaz, başka takıma transfer olmak istemez, gollerini sıralar, işine bakardı. Oyunda AM/F C olarak gösterilen mevki bilgisi, bize forvet arkası ve merkez forvet olarak oynayabileceğini söylüyordu. Ama Nikiforenko en iyi performansını çift forvetin arkasındaki ofansif orta saha olarak görev yaptığında sergilerdi. Nikiforenko'nun takımdaki tüm forvetlerin toplamı kadar gol atması CM fanatikleri için hayli sıradan bir olaydı.

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Shakhtyor Soligorsk tarihinin en golcü oyuncusu olan Nikiforenko, 2004'te Belarus Kupası, 2005'te ise Belarus Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. Futbolu bıraktıktan sonra kulüpte antrenörlüğe başlayan Nikiforenko, üç yılın ardından 2015'te takımın teknik direktörlüğüne getirildi ve bir yıl bu görevi yürüttü. Ardından yaklaşık üç yıl daha antrenör olarak kulüpte çalışmaya devam etti. Teknik direktörlükte şansını bir kez daha deneyebilmek için yuvadan uçmaya karar veren Nikiforenko, 2020'den 2022'ye kadar Shakhtyor Petrikov'u yönetti.